Koronavirüs Patlak lastikle 2 kilometre kaçtı dur ihtarına uymadı Bekçileri hasım sandım
TÜRKİYE

Patlak lastikle 2 kilometre kaçtı 'dur' ihtarına uymadı: Bekçileri hasım sandım

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan bekçi ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü patlak lastik üzerinde 2 kilometre kaçtı. Yakalanacağını anlayınca otomobilden inerek yaya olarak koşarak kaçmaya çalışan Uğur M., park halindeki araçların arasında saklanırken yakalandı. Yapılan aramada üzerinde silah ve bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım” dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Uğur M. (34).
Uğur M. (34).

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekipleri Gülbahçe Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde seyreden Uğur M. yönetimindeki 16 FD 750 plakalı otomobili durdurmak istedi.

  • Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçi ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü.

10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Ehliyetim yoktu ondan kaçtım
FOTOĞRAF 10
Title
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi, Celal Bayar Caddesi üzerinde seyreden Ali İhsan A. yönetimindeki 16 JOC 53 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti.
Title
Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
Title
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Altınova Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Ali İhsan A. yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçışını sürdürdü.
Title
1. Kale Sokak’ta manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İhsan A. önce bir evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durabildi. Kazadan sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ali İhsan A. ile yanında bulunan arkadaşı Mutlu Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Title
Ali İhsan A. ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını iddia ederken otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.
Title
Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı tespit edilen Ali İhsan A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 6 bin 909 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 757 TL ceza kesildi.
Title
Beraberindeki Mutlu Ç.’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Title
Title
10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Ehliyetim yoktu ondan kaçtım
Bursa'da 10 kilometrelik kovalamacanın ardından önce evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durdurulabilen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin gazetecilerin neden kaçtın sorusuna ise '' ehliyetim yoktu ondan kaçtım'' demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

PATLAK LASTİKLE JANT ÜZERİNDE 2 KİLOMETRE KAÇTI

Şüphelinin İstanbul Yolu Caddesi istikametine kaçışını önlemek isteyen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Kovalamaca sırasında 2 lastiği patlayan ve jant üzerinde kaçmaya devam eden Uğur M. (34), ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

  • Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Uğur M., araçtan inerek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Bölgede önlem alan ekipler, sokakları didik didik aradı. Uğur M. bir süre sonra Bahar Mahallesi, Cici Sokak'ta park halindeki otomobillerin arasında gizlenerek saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla
HAYAT
Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

ÜZERİNDE TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDI

Yapılan aramada üzerinde tabanca ile bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım" diyerek kendisini savundu.

  • Şüphelinin otomobili detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Uğur M. gözaltına alındı.

Bir mahalleye daha koronavirüs karantinası
KORONAVİRÜS
Bir mahalleye daha koronavirüs karantinası
Abone Ol Google News
Meteorolojidenyağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.
En az üçtebiri korunmalı

En az üçte
biri korunmalı

​Akdeniz için dikkat çeken çağrı.
Esnafıngözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Mısır'dan geri adım

Mısır'dan geri adım

​Yunan basını böyle duyurdu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırmıştı.

Ehliyeti yokmuş!

Ehliyeti yokmuş!

​10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.

Beni<br>özlemediniz mi?

Beni
özlemediniz mi?

​Eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden sahnede.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHP'nin hedefi <br>Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.
Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.