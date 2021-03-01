Patlak lastikle 2 kilometre kaçtı 'dur' ihtarına uymadı: Bekçileri hasım sandım

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekipleri Gülbahçe Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde seyreden Uğur M. yönetimindeki 16 FD 750 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobili bekçilerin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçi ekipleri de şüpheli aracın peşine düştü.

FOTOĞRAF 10 Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hacı İlyas Mahallesi, Celal Bayar Caddesi üzerinde seyreden Ali İhsan A. yönetimindeki 16 JOC 53 plakalı otomobili, durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Altınova Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Ali İhsan A. yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçışını sürdürdü. 1. Kale Sokak’ta manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali İhsan A. önce bir evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durabildi. Kazadan sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ali İhsan A. ile yanında bulunan arkadaşı Mutlu Ç. polis ekiplerince yakalandı. Ali İhsan A. ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığını iddia ederken otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ehliyeti olmadığı tespit edilen Ali İhsan A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, tehlikeli araç kullanmaktan 6 bin 909 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 757 TL ceza kesildi. Beraberindeki Mutlu Ç.’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanırken 2 şüpheli gözaltına alındı. 10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı: Ehliyetim yoktu ondan kaçtım Bursa'da 10 kilometrelik kovalamacanın ardından önce evin duvarına ardından da polis aracına çarparak durdurulabilen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin gazetecilerin neden kaçtın sorusuna ise '' ehliyetim yoktu ondan kaçtım'' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

PATLAK LASTİKLE JANT ÜZERİNDE 2 KİLOMETRE KAÇTI

Şüphelinin İstanbul Yolu Caddesi istikametine kaçışını önlemek isteyen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Kovalamaca sırasında 2 lastiği patlayan ve jant üzerinde kaçmaya devam eden Uğur M. (34), ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Bir süre sonra yakalanacağını anlayan Uğur M., araçtan inerek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Bölgede önlem alan ekipler, sokakları didik didik aradı. Uğur M. bir süre sonra Bahar Mahallesi, Cici Sokak'ta park halindeki otomobillerin arasında gizlenerek saklanmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

HAYAT Elektronik sigara kullanımı arttı: Koronavirüs riski 5 kat daha fazla

ÜZERİNDE TABANCA VE BIÇAKLA YAKALANDI

Yapılan aramada üzerinde tabanca ile bıçak ele geçirilen Uğur M. "Korktum panik yaptım. Aracımı bıraktım kaçtım, hasım sahibiyim. Bekçileri hasım sandım" diyerek kendisini savundu.

REKLAM

Şüphelinin otomobili detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Uğur M. gözaltına alındı.