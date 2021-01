Prof.Dr.Turhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi her yıl yapılabilir Koronavirüs sürecinde aşı dahi olunsa, maske, mesafe, hijyen kurallarına önem gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan,“ Daha ne kadar sürecek, her yıl aşı olacak mıyız? Bunların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Her yıl grip aşısı gibi her yıl aşıyı muhtemelen olacağız. Bir süre koronoyla yaşamaya alışacağız. Zaten daha önce de korona vardı ama bu farklı bir türü. Ama burada aşı kadar etkili durum maske, mesafe ve el hijyenidir" dedi.

