Koronavirüs ProfDrTurhan Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi her yıl yapılabilir
TÜRKİYE

Prof.Dr.Turhan: Koronavirüs aşısı grip aşısı gibi her yıl yapılabilir

Koronavirüs sürecinde aşı dahi olunsa, maske, mesafe, hijyen kurallarına önem gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan,“ Daha ne kadar sürecek, her yıl aşı olacak mıyız? Bunların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Her yıl grip aşısı gibi her yıl aşıyı muhtemelen olacağız. Bir süre koronoyla yaşamaya alışacağız. Zaten daha önce de korona vardı ama bu farklı bir türü. Ama burada aşı kadar etkili durum maske, mesafe ve el hijyenidir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Özge Turhan.
Prof. Dr. Özge Turhan.

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi’nde, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde Covid-19’a karşı 2 bin 500 sağlık çalışanına aşı uygulaması tamamlandı. Uygulamada 2 bin kişide ciddi bir yan etki olmadığına dikkat çekildi.

  • Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının uygulaması kapsamında öncelik değerlendirmesinde ilk sırada yer alan sağlık çalışanları için aşı uygulaması kısa süre önce başlamıştı. Bu çerçevede Türkiye’nin en önemli hastaneleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi’nde, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde Covid-19’a karşı 2 bin 500 sağlık çalışanına aşı uygulaması tamamlandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan, şuana kadar 2 bin 500 sağlık çalışanına aşıyı uyguladıklarını kaydetti.

Aşı bölümlerinin hastalardan ayrı bir blokta olduğunun altını çizen Özge Turhan, “Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 25 oda düzenledik. Bu odalarda 25 tecrübeli hemşiremiz görev yapıyor. Onlarla birlikte gayet düzenli bir şekilde aşıları yapıyoruz. Şuana kadar yaptığımız aşılamada ciddi bir yan etki görmedik. Sadece bir iki kişide döküntü benzeri bir şey oldu. Oda beklenendi. Ciddi bir yan etki görmedik, 2 bin 500 kişide” diye konuştu.

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"Salgından çabuk çıkarız"

Daha önceki katıldıkları FAZ 3 çalışmasında da 10 bin kişinin aşı yaptırdığını dile getiren Turhan,“ Orada da ciddi bir yan etki yoktu sonuçlar benzerdi. Pandemiden çıkabilmek için herkesin aşı olması gerekiyor. Ne kadar çok aşı yaparsak salgından o derece çabuk çıkarız diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

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"65 yaş ve üzerinin aşı olması gerekiyor"

Aşıda kişiden kişiye koruyuculuğun değişebileceğine değinen Turhan, “ Grip aşısında da 65 yaş üstünde koruyuculuk düşüyor. Covid-19 aşısında da belki öyle olacak. Ama sonuçta pandemiden en çok etkilene kesim onlar. Ve mutlaka aşı olmaları gerekiyor. 65 yaş üstünün hem kendi sağlıkları hem de salgından biran önce çıkmak için önemli” ifadelerini kullandı.

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"Bir süre koronayla yaşayacağız"

Koronavirüs sürecinde aşı dahi olunsa, maske,mesafe, hijyen kurallarına önem gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Turhan,“ Daha ne kadar sürecek, her yıl aşı olacak mıyız? Bunların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Her yıl grip aşısı gibi her yıl aşıyı muhtemelen olacağız. Bir süre koronoyla yaşamaya alışacağız. Zaten daha önce de korona vardı ama bu farklı bir türü. Ama burada aşı kadar etkili durum maske, mesafe ve el hijyenidir” ifadelerini kullandı.

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"Emziren anneler aşı oldu"

2 bin 500 sağlık personellerinde bir sorun yaşamadıklarını yineleyen Özge Turhan, "Ulaşabilen herkesin aşıyı olmasını öneriyorum. Emziren ama aşı olmak isteyen personelimiz aşı oldu. Grip aşısını hamilelere emzirenlere öneriyoruz. Bu aşı daha çok yeni olduğu için elde veri yok. Verisi olmayan bir şeyi önermek zor” dedi.

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