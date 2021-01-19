Koronavirüs ABden aşı tavsiyesi Yetişkin nüfusun yüzde 70inin yaza kadar aşılanması hedeflenmeli
DÜNYA

Avrupa'daki aşı çalışmaları

AB'den aşı tavsiyesi: Yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedeflenmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaza kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için hedef konulmasını önerdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, marta kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla 80 yaş üzerindekilerin en az yüzde 80'inin aşılanması hedefini önerdiklerini söyledi. Schinas, "Ayrıca üye ülkelerin yetişkin nüfuslarının yüzde 70'ini yaza kadar aşılamış olması hedefini sunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AB Komisyonu üyelerinin toplantısında Avrupa'nın aşı stratejisi ele alındı. Toplantı sonunda açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, aşılama stratejisi kapsamında bazı hedefler belirlediklerini, bunu üye ülkelerle paylaşacaklarını bildirdi.

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  • Schinas, marta kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla 80 yaş üzerindekilerin en az yüzde 80'inin aşılanması hedefini önerdiklerini söyledi. Schinas, "Ayrıca üye ülkelerin yetişkin nüfuslarının yüzde 70'ini yaza kadar aşılamış olması hedefini sunuyoruz." dedi.

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Bu hedeflerin tutturulması için aşı üretiminin hızlanması konusunda üreticilerle çalıştıklarını belirten Schinas, "aşı sertifikası" konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ocak sonuna kadar aşı sertifikası için uzlaşı isteniyor

  • Schinas, "Her geçen gün daha fazla kişi aşılandıkça bunun belgelendirilmesi ve aşı sertifikası dediğimiz belgenin karşılıklı olarak tanınması daha da önem kazanıyor." dedi. Aşı sertifikasının her bireyin aşı geçmişi hakkında bilgi içereceğini belirten Schinas, belgenin tüm AB ülkelerinde geçerli olmasını istediklerini, bu belgeyle seyahat gibi kısıtlamaların kalkabileceğini söyledi.

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Schinas, ocak sonuna kadar AB ülkelerinin aşı sertifikası konusunda uzlaşı sağlamasını amaçladıklarını bildirdi. Yeni tip koronavirüsün türlerinin ortaya çıktığını hatırlatan Schinas, buna karşı AB ülkelerinin test stratejilerini yeni türü içerecek şekilde güncellemesini istediklerini ifade etti.

Dünya bizi konuşuyor: Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı
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Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve mutasyona uğrayan koronavirüsü önleyebilmek için dünyanın dört bir yanından devletler milyonlarca doz aşı sipariş ederken, Türkiye'de de aşılama başladı. Türkiye'nin Kovid-19 aşı programı dünya medyasında gündem oldu.
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Türkiye'nin aşılama konusundaki hızıyla ilgili dünya basınına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin bir günde yaptığı aşı, Fransa'nın ilk üç haftada yaptığı aşılamadan daha fazla ifadeleri yer aldı. Haberde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Ülke çapında aşılama programlarının uygulanmasında deneyimli bir ülkeyiz. Salgına karşı verdiğimiz savaşı birlikte kazanacağız ifadelerine de yer verildi.
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Haberde, bazı AB ülkelerinin milyonlarca doz sipariş ettikleri Pfizer ve BioNTech aşısının ülkelerine tedarikini beklediği belirtilerek; Çinli ilaç firması Sinovac'ın aşısının uygulandığı Türkiye'de, ilk iki günde 500 binden fazla insanın aşılandığı aktarıldı. Türkiye'de programın ilk gününde, Fransa'nın neredeyse ilk üç haftasında yaptığı aşılamadan daha fazla kişiyi aşıladığının da altı çizildi.
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Haberde, altı AB hükümetinin, Avrupa Komisyonu'na gönderdikleri bir mektupta, Komisyon'dan aşı teslimatlarında istikrar ve şeffaflık sağlamak için Pfizer-BioNTech'e baskı yapmasını istediği belirtildi. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Letonya ve Estonya Sağlık Bakanları tarafından imzalanan mektupta Bu durum kabul edilemez. Planlanan aşılama programlarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda aşılama sürecinin güvenilirliğini de azaltıyor ifadelerinin yer aldığı bildirildi.
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Haberde, Belçika'nın, bu ay içerisinde yapılması planlanan Pfizer aşısı dozlarının yalnızca yarısını almayı beklediği belirtilirken, Litvanya'nın aşı talebini, Şubat ortasına kadar yarıya indireceği açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Pfizer ile görüştüğünü ve planlanan teslimatların bu yılın ilk çeyreğinde yapılacağına dair güvence aldığını söylediği belirtildi.
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Dünya bizi konuşuyor: Türkiye'nin bir günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı
Türkiye'de uygulanmaya başlayan koronavirüs aşı programı, dünya gündeminde geniş yer buldu. Türkiye'nin başarısına dikkat çekilen haberlerde, "Türkiye'nin 1 günde yaptığı aşıyı Fransa 3 haftada yaptı" ifadelerine yer verildi.

"Toptan seyahat yasaklarının haklı gerekçesi olamaz"

  • Seyahat kısıtlamaları konusuna da değinen Schinas, "Seyahat zorluklarını ele alırken aynı zamanda tek pazarı ve serbest hareket edilebilmesini korumalıyız. Toptan seyahat yasakları ve hava, deniz yoluyla seyahatlerin engellenmesinin haklı gerekçesi olamaz." diye konuştu.

Aşıyı paylaşma mekanizması

  • Schinas, AB olarak az gelirli ülkelere aşı teminini için "paylaşma mekanizması" önerdiklerini, AB dışındaki ülkelerin de aşıya aynı zamanda erişmesi için diplomatik çabalar gerektiğini söyledi.

AB'nin 1 milyardan fazla kişiye yetecek kadar aşı sipariş ettiğini hatırlatan Schinas, 450 milyon nüfuslu AB ülkelerine bunun fazlasıyla yeteceğini, kalanı paylaşmak istediklerini belirtti.

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