Koronavirüs Romanyadan 30 günlük koronavirüs karantinası
DÜNYA

Romanya'dan 30 günlük koronavirüs karantinası

Romanya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 25 Ekim'den itibaren 30 gün geçerli olacak karantina uygulanacağını duyurdu. Buna göre, ülkede gece 22.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Haber Merkezi AA
Romanyadan 30 günlük koronavirüs karantinası
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Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından onaylanan kısıtlamalar çerçevesinde AVM, kamu kuruluşları, restoran gibi birçok yere sadece aşı sertifikası ile girilebilecek. Aşı sertifikası olmayanlar ise sadece market ve eczanelere girebilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Saat 22:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı kısıtlamalar kapsamında konser, düğün gibi etkinliklere de 30 gün boyunca ara verileceği açıklanırken, özel şirketlere ise çalışanlarının yüzde 50’sini evden ya da dönüşümlü çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 43 bin 844 kişi hayatını kaybederken 5 milyon 828 bin kişinin aşılanması tamamlandı.

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