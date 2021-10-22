Koronavirüs Türkiyenin 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu yayımladığı paylaşımında, vakaların genç yaşlara göre oranlarını da paylaştı. İşte 22 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 228 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 192 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,27, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,79 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Kırklareli, Muğla, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA VAKALARIN YAŞLARA GÖRE ORANINI DA PAYLAŞTI

Bakan Koca paylaşımında, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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