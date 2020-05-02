Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halk alkol ve tatlıyı bıraktı

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Kaftancıoğlu'ndan görülmemiş 'u' dönüşü: Altun'un evini çekme talimatını vermedim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Daha önce "Talimat verdim" diyen Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinde bunu reddederek "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.