Koronavirüs Sağlık Bakanı Kocadan normalleşme için üç altın uyarı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme için üç altın uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada yarından itibaren 45 yaş ve üzerindeki vatandaşların, pazartesiden itibaren ise 40 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını açıkladı. Bakan ayrıca, Türk aşısının son aşamaya geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız." dedi. Bakan Koca, normalleşme için, "Sırası gelenin aşı olması, kişisel tedbirlerden taviz verilmemesi ve salgının kontrolünün sürdürülebilmesi" başlıklarına dikkat çekerek üç altın uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor | canlı yayın
Fahrettin Koca

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bilim Kurulumuzun aşılama programımız ve yerli aşı çalışmalarını ele aldığı son toplantısı ile ilgili sizleri bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Gördüğünüz gibi artık sizlere hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacağımız ile ilgili bilgiler vermek için huzurlarınıza çıkıyorum.

Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması: Önümüzdeki hafta gönüllülerimizi aşılayacağız
OYNAT 00:59
Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması: Önümüzdeki hafta gönüllülerimizi aşılayacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türk aşısının son aşamaya geldiğini vurgulayarak, 'Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız.' dedi.

Üç altın konu

Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak.

İkincisi, aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim. Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor.

Üçüncüsü ise, salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz III insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.

Yerli aşı üçüncü doz olarak kullanılabilir

Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz.

Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin.

Sağlık Bakanı Koca: 45 yaş üstüne yarından itibaren aşı başlayacak
OYNAT 00:55
Sağlık Bakanı Koca: 45 yaş üstüne yarından itibaren aşı başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada yaş 45'e düştü
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada yaş 45'e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu: Uygulama bugün başladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Ankara'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Nabız’dan randevu alan vatandaşlar, bugün aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşılarını olmaya başladı.
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75'inci Yıl Oran Aile Sağlığı Merkezi’nde de vatandaşlara Biontech aşıları uygulandı. Merkezde ebe olarak görev yapan Mehtap Bacak, Biontech randevularımız bugün başladı.
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Daha önce sürece Sinovac ile başlamıştık. Randevu alan hastalarımız bize başvuruyorlar. Biz burada herhangi bir kronik rahatsızlıklarının olup olmadığı, alerjilerinin olup olmadığını öğrendikten sonra, aşılarını gerçekleştiriyoruz. Zaten bu sürecin önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılamayı yaprak bu süreci toplum olarak atlatabiliriz. Başvurular bugünle birlikte yoğunlaşmaya başladı diye konuştu.
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Aşı olan akademisyen Eren Özdemir ise aşının topluma büyük faydası olduğunu söyledi. Bilime çok güvendiğini belirten Özdemir, Bu umut filizini de bilim bize sağlıyor aslına bakarsanız. Bizi böyle bir illetten kurtardığı için özellikle Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e çok büyük teşekkür borçluyuz. O yüzden ben herkesi gecikmeden aşı olmaya ve bilime güvenmeye çağırıyorum. Ben de ilk günden randevumu aldım bu yüzden dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu: Uygulama bugün başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BionTech aşısının artık aile hekimleri tarafından da yapılabileceğini duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası bugün Ankara ve İstanbul'da aile sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara Biontech aşılarının uygulanması başladı.
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