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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeyi gözüne takan kişiyi telefonla aradı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde gözüne maske takan bir şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?" yorumuyla paylaşmıştı. O fotoğraftaki kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten Hamza Tatlı'nın olduğu ortaya çıktı. Bakan Koca, Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf.
Bakan Koca'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

DHA
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.

Bakan Koca’dan maske kullanıma sert eleştiri: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
KORONAVİRÜS
Bakan Koca’dan maske kullanıma sert eleştiri: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış


Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastane götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.

DHA

"Teşekkür ediyorum"

Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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