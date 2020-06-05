Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Kocadan maske kullanıma sert eleştiri Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
TÜRKİYE

Bakan Koca’dan maske kullanıma sert eleştiri: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirdiği fotoğraf.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirdiği fotoğraf.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

UYARILARI DİNLEYELİM

  • Bakan Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca maskeyi gözüne takan bir kişinin fotoğrafına da yer verdi.

Abone Ol Google News
2 yıl sonra değiştirmek zorundalar

2 yıl sonra değiştirmek zorundalar

​Ehliyetlerle ilgili çok önemli değişiklik kararı.
Kaos planı devrede

Kaos planı devrede

​Türkiye seri provokasyonlarla karşı karşıya kaldı.
Maske takmış amagözünü gerçeğe kapatmış

Maske takmış ama
gözünü gerçeğe kapatmış

​Bakan Koca'dan maske kullanıma sert eleştiri.
Çemberler silindi

Çemberler silindi

Vatandaşlar sosyal mesafeyi kendisi belirlemeye çalıştı.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Test sonucu<br> belli oldu

Test sonucu
belli oldu

​Koronaya yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü.
Libya'yı yalnız bırakmayız

Libya'yı yalnız bırakmayız

Akdeniz'de işbirliği alanlarımızı genişletme konusunda anlaştık.
On beş ile <br>hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.
FETÖ biten<br>DHKP-C'ye el uzatıyor

FETÖ biten
DHKP-C'ye el uzatıyor

​FETÖ - DHKP/C ilişkisinin ele alındığı raporda çarpıcı tespitler bulunuyor.
Mahkemenin<br>bilirkişi skandalı

Mahkemenin
bilirkişi skandalı

​Sanayi arazisi olarak kullanılması planlanan araziyi tarım arazisi yaptılar.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Temassız<br>yaşam önlemleri

Temassız
yaşam önlemleri

​Yeni normalde sosyalleşme böyle olacak.
Ödünç<br>vekile etik ayar

Ödünç
vekile etik ayar

AK Parti, siyasi etik kurallarına yönelik bir düzenleme üzerine çalışıyor.
İki kardeşimi<br>Selman kaçırdı

İki kardeşimi
Selman kaçırdı

​Tutuklamadan tam on gün sonra ortadan kayboldular.
Bakanlık dur dedi

Bakanlık dur dedi

Türkiye'de yıllık 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.
ABD'de<br>asker-sivil çatışması

ABD'de
asker-sivil çatışması

​Donald Trump eski Savunma Bakanı'na 'kuduz köpek' benzetmesi.
Otomatik<br>vitese yöneldik

Otomatik
vitese yöneldik

​Her on aracın yedisinde otomatik vites tercih edildi.
Doğanın sesini duyabildik mi? 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun
Hayat

Doğanın sesini duyabildik mi? 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Doğa binlerce yıl sonra yeniden nefes aldı. Salgın insanları eve hapsetti, doğayı özgür bıraktı. Bu süreçte, karbondioksit salınımında tarihteki en büyük düşüş yaşandı. İstanbul Boğazı kıyılarında görülen yunuslar hepimizi heyecanlandırırken, dünyanın farklı bölgelerinden gelen görüntüler şaşırttı. Doğanın kıymetini bir kere daha anladığımız şu günlerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yarınlarımız için bugünden harekete geçelim.
Endemik bitkiler doğaya kazandırıldı
Hayat

Endemik bitkiler doğaya kazandırıldı

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, Türkiye’de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe’de bulunan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik (ender) ‘Amsonia orientalis’ bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı.
Uzun süre sonra özgürlük: Trablus’un 429 günlük esareti bitti
Dünya

Uzun süre sonra özgürlük: Trablus’un 429 günlük esareti bitti

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma başkent Trablus’a güvenlik ve özgürlük getirdi. 4 Nisan 2019’da başlayan kuşatma, 429 gün sonra darbeci Hafter’in Trablus Havaalanı ile Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden çıkarılmasıyla resmen bitti. Başkentin kontrolü tamamen UMH’nin eline geçti. Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna da kuşatılırken, kentin Hafter’e bağlı milis lideri, kaçarken yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.