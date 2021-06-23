Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sırası 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgını dört döneme ayırıyoruz. İlki, salgına hazırlık dönemiydi. Ülkemizdeki ilk vakayı hastalık ortaya çıktıktan üç ay sonra gördük.

İkinci bölüm ise virüsten nasıl korunacağımızı öğrenme dönemiydi.

Üçüncü dönem ise hastalıkla mücadele dönemiydi. Salgın ilerledikçe, hastaları nasıl tedavi edeceğimizi öğrenmeye başladık. Bu bölümde çok canımız yandı, yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Ülkemizde salgın boyunca hiç altyapı eksikliği yaşamadık.

Dördüncü bölüm ise salgının kontrolünü ele alarak aşılamaya başladığımız, insanlık ve bilimin kazandığı aşama. Şu an bu aşamadayız ve kısa sürede salgının sona ereceğine inancım tam.

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Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.

Benzer birçok hastalığın görülmesinde azalış olurken ölümde artışlar oldu. En az bir bu kadar daha vatandaşımızı dolaylı nedenlerle kaybettik.

OYNAT 01:23 Sağlık Bakanı Koca: Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü aşı olabilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşılamada cuma gününden itibaren 18 yaş ve üzerine öncelik tanınacağını açıklayan Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nı vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü en az bir doz aşı olmuş şekilde karşılamak istiyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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Koronavirüs nedeniyle 10 milyonun üzerinde ölüm yaşanması bekleniyor. Hastalığı geçirmiş kişileri, neyin beklediği konusu önem arz ediyor. Gelecek üç yıl boyunca ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı ön görülemese de mevcut ölümlerden 3-4 katı fazla ölüm beklenmektedir. Bu son derece hazin bir tablodur.

45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde 65 yaş üstü grupta vefat sayıları iki kattan fazla arttı. Tüm bu vahim tabloya rağmen, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak güzel gelişmeler de var.

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Aşılar ölümleri çok önemli ölçüde kısıtlıyor. Virüsü kapsalar da vatandaşların hastaneye yatışını önlüyor.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz dediğimde inanmıyorlardı. Canları sağ olsun.

Güzel günlere çok ama çok yaklaştık. Son dönemeçte hata yapmadan bu dönemi kapatalım. Herkes kendi kişisel güvenlik çemberini oluşturarak bir süre daha dikkatli olmalı ve aşısını olmalıdır.

Bugün korona nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti 5 bin 809 kişiye ise virüs tanısı kondu.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Ateş Kara: Yan etkiler kalıcı değil

Aşının şişlik ve kol ağrısı gibi yan etkileri olabiliyor. Yan etkiler kalıcı değil. İkinci dozdan sonra yorgunluk etkisi olabilir.

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Prof. Dr. Serhat Ünal: Yerli aşının onayı alındı

Virüsün ortay açıklamasının ardından aşılama programlarımız hemen başladı. Çalışmalarımız dünyaca ünlü bir dergide yayınlanacak. Bu oldukça önemli. Yerli aşımız Turkovac'ın onayı alındı. Faz-3 çalışmaları başladı ve en kısa sürede bu süreci bitirip, dünya tıbbına kazandırma çabası içindeyiz.

OYNAT 02:02 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Aşılar ölümleri önemli ölçüde kısıtlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek. Tüm bu vahim tabloya rağmen, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak güzel gelişmeler de var. Aşılar ölümleri çok önemli ölçüde kısıtlıyor. Virüsü kapsalar da vatandaşların hastaneye yatışını önlüyor.' şeklinde konuştu.

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Soru-Cevap

(Aşılama grupları) Şu dönemde hızla 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz.

Cuma gününden itibaren 18 yaşından itibaren gün almış herkes randevu alabilir. Bizim hedefimiz 18 yaş üstündeki 55 milyona yakın vatandaşımızı Kurban Bayramı'na kadar yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını istiyoruz.

(Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları) Denemeler 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Sinovac ile kıyaslama şeklinde yapılacak. Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'da çalışmalar yapılacak.

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(Delta varyantı) Delta Plus ülkemizde görüldüğünü henüz bilmiyoruz. Ama Delta varyantı 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerdeki dağılımı artıyor. Yoğunluk olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü.

Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.

OYNAT 02:28 Bakan Koca'dan 'Delta varyantı' açıklaması: 134 vakanın 82'si İstanbul'da görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Ankara'da 4, İzmir'de 3 Delta virüsü vaka görüldü. Aşılama sürecini 6 haftadan 4'e çekebiliriz. Delta virüsüne karşı etkinliğini hızla oluşturmak istiyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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(Türkiye'ye getirilen aşıların miktarı) Şu ana kadar bize Sinovac'tan 100 milyon dozun gelmesi gerekiyordu. Şu ana kadar 34 milyon doz geldi. Biontech 27 Aralık'ta 3.5 milyon mart sonuna kadar anlaşma yapmıştık ve gelmişti. Devamında biz haziran ayında 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde anlaşma yapmıştık. 30 milyonun 20 milyonu gelmiş oldu. Pazartesi ve salı günü 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30'a tamamlanması temmuz ayının ilk birkaç gününe sarkabilir. Sputnik aşısı da 400 bin doz geldi.

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(Aşıların koruyuculuğu) Yaş ve ek hastalık arttıkça koruyuculuğun arttığını görüyoruz.

(Hindistan, Brezilya gibi ülkelerden gelen kişiler) 1 Temmuz itibarıyla karantina uygulamamızı detaylandırmış olacağız. Bazı ülkelere kısıtlama koyabiliriz. Son 48 saatte antijen son 72 saatte PCR istiyoruz. Bu konuda daha hassas ve titiz çalışmayı sürdürüyoruz.

(Kısıtlamaların kalkması ve maske kullanımı) Kısıtlamaların devre dışı kalmasıyla veya azaltılmasıyla birlikte bu dönemde vakaların hareketi ve teması nedeniyle arttığını biliyoruz. Kısıtlamalarla birlikte vakalarda düşüş stabil bir hale geldi. Hareketliliğin artışıyla birlikte genelde yukarıya doğru bir çıkış eğilimi görmüş oluruz. Aşının etkisiyle yukarı doğru çıkışı baskılıyoruz. Stabil durumun aşağıya doğru ineceğini umut ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kısıtlamaları zorunlu olmadıkça yapmak istemiyoruz.

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Maskeyi takmanız kapalı alanlarda gerekli. Maskeyi güvenlik çemberimiz içinde kullanmamız gerekiyor. Toplumsal bağışıklığın olduğu ve en az yüzde 70 aşılama olduğu dönemde maskelerden kurtuluruz.

(Aşılama çalışmaları) Vatandaşlarımızı zorlayan, tedbirler koyan bir yaklaşım içinde olmayacağız. Biz ikna yöntemini kullanacağız. Vatandaşımız aşıya olması gerektiği kadar rağbet etti. Yüzde 80'lerin üzerinde aşılamanın olacağını düşünüyorum. 45 yaş üzerinde yüzde 90'lara varan oranımız var.

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