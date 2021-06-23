Koronavirüs Türkiyede 134 kişide Delta varyantı görüldü
TÜRKİYE

Türkiye'de 134 kişide Delta varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 134 kişide Delta varyantının görüldüğünü açıkladı. Koronavirisün mutasyon geçirmiş hali olan Delta varyantı, daha bulaşıcı özelliği nedeniyle dünya çapında baskın hale geliyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiyede 134 kişide Delta varyantı görüldü! Delta varyantı nedir?
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda, dünyada etkili olmaya başlayan Delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü açıkladı.

Delta varyantı nedir?

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmiş hallerinden biri olan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü.

Bu tür ilk olarak Hindistan'da görüldü. DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.

Hastaneye yatış oranını etkiliyor

Delta varyantının, baskın özellikleri nedeniyle hastaneye yatış oranını artırdığı belirtiliyor. İngiltere Halk Sağlığı kurumunun açıklamasına göre yeni vakaların neredeyse büyük çoğunluğu Delta varyantı kaynaklı.

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