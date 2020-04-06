Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için gece yarısı koronavirüs toplantısı yaptı Hastaların ve servislerin durumu ile ihtiyaçlar ele alındı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için gece yarısı koronavirüs toplantısı yaptı: Hastaların ve servislerin durumu ile ihtiyaçlar ele alındı

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü il olan İstanbul için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleri bir araya geldi. Bakan Koca toplantıya ilişkin detayları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşırken ''Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantının görüntüsü

Çok sayıda konu ele alındı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 73, vaka sayısı 3 bin 135
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 73, vaka sayısı 3 bin 135
Abone Ol Google News
Avrupa 1945e döndü

Avrupa 1945'e döndü

​Koronavirüs ekonomileri çökertti, yeni Marshall Planı istediler.
Gece yarısı İstanbul toplantısı

Gece yarısı İstanbul toplantısı

​​Bakan Koca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve başhekimler ile görüştü.
Bir adımlaşehir değiştiriyorlar

Bir adımla
şehir değiştiriyorlar

​Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar.
Vefa gibisi<br>Avrupa'da yok

Vefa gibisi
Avrupa'da yok

Zeliha Eliaçık: ​Türkiye aldığı önlemlerle Avrupa'ya örnek oluyor.
İstanbul<br>alarm veriyor

İstanbul
alarm veriyor

Barajlar, ​2014'ten beri en düşük seviyede.
İzin belgeli<br>seyahat kuralları

İzin belgeli
seyahat kuralları

İzin belgesi ile seyahat etmek isteyen kişiler hangi şartları taşımalı?
Kışladan<br>çık evinde kal

Kışladan
çık evinde kal

​Terhis edilecek erlerin son durumu belli oldu.
19 bin ihraç

19 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri 19 bin FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi.
Virüsü öldüren cihaz

Virüsü öldüren cihaz

​Türkiye'de üretilen cihazın koronavirüsü temizlediği iddia edildi.
Sağlıklı uyku şart

Sağlıklı uyku şart

​Koronavirüse karşı yatma ve kalkma saatlerini sabitleyin.
Virüse<br>ayak uydurdular

Virüse
ayak uydurdular

Koronavirüs ile birlikte eski adetlerimize geri dönüyoruz.
Dünya orada<br>tersten işliyor

Dünya orada
tersten işliyor

​Parklar,restoranlar, spor salonları, alışveriş merkezleri açık.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Evde koronavirüs tedavisi göre Johnson fenalaştı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

​Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti.
İyileşen hasta <br>sayısı bini aştı

İyileşen hasta
sayısı bini aştı

Test sayısında 20 binin üzerine çıkıldı
Koronavirüs<br> izole edildi

Koronavirüs
izole edildi

Ankara Üniversitesi resmi açıklama yaptı.
Her eve <br>ücretsiz maske

Her eve
ücretsiz maske

​İki bakanlık organize oldu dağıtımı PTT yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.