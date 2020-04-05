Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 73, vaka sayısı 3 bin 135

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 3 bin 135 olarak belirtildi. Buna göre toplam can kaybı 574'e, toplam vaka sayısı 27 bin 069'a, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042'ye yükseldi.

