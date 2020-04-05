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EĞİTİM

​​YÖK Başkanı Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz

YÖK Başkanı Saraç: Eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
YÖK Başkanı Yekta Saraç
YÖK Başkanı Yekta Saraç

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında üniversitelerin kapasiteleri ve yetkinlikleri ile orantılı olarak derslerin uzaktan eğitimle yapılabilmesine imkan tanıdıklarını belirtti.

Uzaktan verilemeyen derslerin ise yaz döneminde telafi eğitimi ile verilebilmesi yönünde üniversitelere hareket serbestisi imkanı tanıdıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

  • "Uzaktan eğitim sürecinizde istifade edebilmeniz için de farklı üniversitelerin dijital ders materyallerinden oluşan ders havuzu niteliğindeki 'YÖK Dersleri Platformu'nu sizlerin açık erişimine sunduk. Önümüzdeki günlerde platformu daha da çeşitlendirip zenginleştireceğiz. Bunun dışında bazı öğrencilerimizden gelen bu bahar döneminde azami süreye sayılmayacak şekilde kayıt dondurma imkânı verilmesi yönündeki talepleri de değerlendirerek bu hakkı da talep eden öğrencilerimize verdik. Bilmenizi isteriz ki, ülkemizdeki bu salgın sürecinde esnek davranarak eğitimlerinizin mümkün olduğunca telafi edilmesi yönünde eş zamanlı farklı seçenekler sunmaya gayret ediyoruz."

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