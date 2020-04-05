İçişleri Bakanlığı sokak hayvanlarına sahip çıktı

'Sokak Hayvanları' konulu genelgede, valiliklerden; başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi.

KORONAVİRÜS Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Restoranlar kapandı yiyecek bulamıyorlar

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alındığı belirtildi. Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alındığı, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılan yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidildiği ifade edildi.

OYNAT 09:16 Sokak hayvanları için dükkanları sattılar: Çocuklarımın ölümünün annelerinin yanında olmasını istiyorum Trafik kazası geçirmiş, sokağa atılmış, şiddete maruz kalmış hayvanlar için 26 yıldır aralıksız çalışan Zekiye ve Fahir Köklü çifti, 11 yıldır da Ankara'da kurdukları barınakta sokakta kalan 470 cana sahip çıkıyor. Tüm maddi imkanlarını onlar için harcıyorlar. Ömürlerinin son günlerini yaşayan 30 civarındaki köpeğe de evlerinde baktıklarını söyleyen Zekiye Köklü, “Çocuklarımın hepsinin ölümünün annelerinin yanında olmasını istiyorum' dedi.

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Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

HAYAT Sokak hayvanları milli mesele olmalı

Tedbirler artırılacak

Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılacak.