Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçtiklerini kaydetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." dedi.

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2021

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