Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Aşı programında yeni bir kademeye geçtiklerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçtiklerini kaydetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." dedi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi

Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 'bölgesel normalleşme' önerisi
Abone Ol Google News
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
İki yıl hapsi istendi

İki yıl hapsi istendi

​Türk milleti ve devletini aşağılamıştı.
Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

Aşıda yeni kademe yarın başlıyor

​Bakan Koca, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek duyurdu.
İşgalci İsrail <br>Gazze'yi bombalıyor

İşgalci İsrail
Gazze'yi bombalıyor

​El-Şuruk Kulesi tamamen yıkıldı.
Uluslararası <br>topluma çağrı

Uluslararası
topluma çağrı

Türkiye'nin girişimiyle toplanan komite İsrail'e karşı 5 maddede anlaştı.

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Futbolculara <br>aynı mesaj gitti

Futbolculara
aynı mesaj gitti

​Fatih Terim'den son maç öncesinde flaş karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.