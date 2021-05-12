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Koronavirüs Sağlık Bakanlığı açıkladı Çinden yeni parti Sinovac aşısı geldi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi

Sağlık Bakanlığı: Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Çinden yeni parti Sinovac aşısı geldi
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.

DHA

Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

DHA

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

DHA

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