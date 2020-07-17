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Koronavirüs Samsunda bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınan zanlının korona testi pozitif çıktı
SAMSUN TÜRKİYE

Samsun'da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınan zanlının korona testi pozitif çıktı​

Samsun'da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınan zanlının korona testi pozitif çıktı

Samsun’da bıçakla yaralama suçundan gözaltına alınınca yapılan testte koronavirüs test sonucu pozitif çıkan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bıçaklı saldırıya uğrayan U.D.Ö. 3 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. U.D.Ö.’yü bıçaklayan şahıs ve yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı
KORONAVİRÜS
Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli S.B. ile olay sırasında yanında olan M.E. ve İ.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldı. S.B.’nin test sonucu pozitif çıktı.

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
GÜNDEM
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan S.B. ise özel kıyafetli polisler tarafından özel kıyafet giydirilerek Samsun Adliyesine sevk edildi. M.E. ve İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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