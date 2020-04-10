Koronavirüs Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı
TÜRKİYE

Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı

Bursa'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K, ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadın sağlık görevlileri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.
Yaşlı kadın sağlık görevlileri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın evinde yakalandı
OYNAT 00:29
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın evinde yakalandı
Bursa'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.


Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
GÜNDEM
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
GÜNDEM
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

  • 65 yaşındaki yaşlı kadın, bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
FOTOĞRAF 22
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Denizli'de hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
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Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
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Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim. şeklinde cevap verdi.
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
Denizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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