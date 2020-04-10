Karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı, bir kenti ayağa kaldırdı

Yaşlı kadın sağlık görevlileri tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

GÜNDEM Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı

GÜNDEM Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

65 yaşındaki yaşlı kadın, bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

FOTOĞRAF 22 Denizli'de hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim. şeklinde cevap verdi. Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı Denizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. BiP'te paylaş

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Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.