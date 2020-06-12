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Koronavirüs Sao Paulo yönetimi koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Çindeki bir laboratuvarla anlaştı
DÜNYA

Sao Paulo yönetimi koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı

Brezilya'da Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla yeni tip koronavirüse karşı deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, temmuz ayında başlayacak denemelere yaklaşık 9 bin kişinin katılacağını, aşının, 2021'in ilk yarısında hazır olabileceğini söyledi.

  • Doria, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Brezilya için, Sao Paulo için ve dünya bilimi için tarihi bir gün. Butantan'ın üreteceği aşı en gelişmişlerinden biri olacak." diye konuştu.

Vali Doria, aşının milyonlarca Brezilyalıya bağışıklık kazandırmak için kullanılabileceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Deneysel aşının, Çin'de iki aşamayı geçtiği, maymunlara ve 744 Çinli gönüllüye yapıldığı kaydedildi.

Sao Paulo yönetiminin, denemelere 17 milyon dolar yatırımda bulunacağı ifade edildi.

Brezilya'da ayrıca Oxford Üniversitesi'nin ürettiği bir aşının denemelerine bu ay başlanacağı, bu proje için Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da 2 bin civarında kişinin gönüllü seçileceği bildirildi.

Brezilya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 919 kişi hayatını kaybetti. Ülkede güncel vaka sayısı da 802 bin 828.

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