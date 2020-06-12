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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 423 bin 869a yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869’a yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 423 bin 869’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 423 bin 869’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 598 bin 950’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 843 bin 313’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
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Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 805 bin 649 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 41 bin 58’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 532 olurken, vaka sayısı ise 502 bin 436’ya ulaştı.

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bine yaklaştı
KORONAVİRÜS
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 41 bine yaklaştı


Orta Avrupa'da vaka ve ölü sayılarında artış

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 236 bin 142 olurken, 34 bin 167 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 186 bin 795’e düşerken; 8 bin 851 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 155 bin 561 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 346 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 279’a yükselirken, hasta sayısı 291 bin 409 oldu.

Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
DÜNYA
Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı

BM: Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi
KORONAVİRÜS
BM: Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi


İran'da ölü sayısı 8 bin 584'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 584’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 180 bin 156’ya çıktığı açıklandı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


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