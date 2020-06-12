BM: Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi BM: Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dijital teknolojinin ''ölüm kalım meselesi'' olduğunu belirterek, bu alanda ülkelere, özel sektörlere ve teknoloji devlerine iş birliği ve evrensel, güvenli, kapsayıcı, uygun fiyatlı internet erişimi sağlaması çağrısı yaptı.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 07:17 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020, 07:27 AA