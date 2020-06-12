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Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı

Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapalı ve açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin veren üçüncü aşamadaki kuralın kaldırılarak, yerine daha fazla kişinin bir araya gelebileceği fert başına dört metrekare kuralının uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Avustralya’yı normale döndürecek Kovid-19 yasakları kademeli olarak hafifletiliyor.
Avustralya’yı normale döndürecek Kovid-19 yasakları kademeli olarak hafifletiliyor.

Başbakan Scott Morrison başkent Canberra’daki Ulusal Kabine toplantısının ardından, Avustralya’yı normale döndürecek Kovid-19 yasaklarının kademeli olarak hafifletilmesini sağlayacak planın üçüncü aşamasında yapılan değişikleri açıkladı.

  • Daha önce planın üçüncü aşamasında kapalı ve açık alanlarda 100 kişiye kadar toplanmalara izin verecekleri açıklayan Başbakan Morrison, bu kuralın değiştirilerek yerine ‘‘dört metrekareye bir kişi’’ uygulamasını getirdiklerini söyledi.

Yeni kuralla birlikte açık ve kapalı alanlardaki büyük mekanlarda daha fazla kişinin toplanabileceğini vurgulayan Morrison, 40 bin veya daha az kapasiteli stadyumlardaki koltukların yüzde 25'inin dolmasına izin verileceğini bildirdi.

Temmuz ayında uygulamaya girmesi beklenen kuralların başlayacağı tarihe eyalet yönetimlerinin karar vereceğini belirten Başbakan Morrison, "Bu hemen gerçekleşmiyor, bu üçüncü adımın bir parçası." ifadelerini kullandı.

Reuters
Avustralya Başbakanı Scott Morrison açıklama yaptı.

Avustralyalılara ''protestolara katılmayın'' çağrısı

Ülkede hafta sonunda mültecilere destek vermek amacıyla yapılması planlanan gösterilere tepki gösteren Morrison, protestocuların hem kendi hem de Avustralyalıların hayatlarını riske attıklarını söyledi.

  • Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ülkedeki sağlık uyarılarının hala yürürlükte olduğunu hatırlatan Morrison, ''gösterilere katılmayın'' çağrısında bulundu.

Avustralya'da genelinde geçen hafta sonu on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen, gösterilerin Melbourne ayağına katılan 30 yaşlarındaki erkek protestocuya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı belirtilmişti.

Yaklaşık 1 milyon 711 bin kişiye yapılan testler sonucunda 7 bin 288 kişinin Kovid-19’a yakalandığı Avustralya’da 102 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre ülke genelinde 9 yeni vaka tespit edildi.

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