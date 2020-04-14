Koronavirüs Sıtma ilacı klorokine yerli sentez Hammaddesi yerli olacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

Sıtma ilacı klorokin’e yerli sentez: Hammaddesi yerli olacak

Kovid-19’un tedavisi için kullanılan sıtma ilacı klorokin, laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi. Böylece ilacın hammaddesi de yerli olarak üretilebilecek. Çalışmayı yürüten Doç. Dr. Akın Akdağ, “Proje desteği bulabilirsek büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir’le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalıştı.
ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir’le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi. İlaçla ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, 1940’lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi. Pek çok ülkede Kovid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

10 GÜNLÜK ÇALIŞMAYLA BAŞARDIK

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir’le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalışmaya başladıklarını bildiren Akdağ, şu bilgileri verdi: “Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı.”

ULUSLARARASI YAYIN HAZIRLIKLARI

  • Doç. Dr. Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, “Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz” dedi.

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