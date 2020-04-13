Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların satış fiyatı maliyetinin çok üstünde

Yeni koronavirüs için bir aşı hala üretilemedi ve tahmini bir yıl veya daha fazla uzun bir süreye ihtiyaç var. Koronavirüse karşı kesin sonuç vermeseler de şu anda kullanılan ve yakından tanınan bazı ilaç etken maddeleri var.

Pulitzer Center tarafından yapılan yeni bir araştırma, şu anda üretilen veya diğer hastalıkları tedavi etmek için geliştirilmekte olan bu ilaçların çoğunun hasta başına günde 1 dolar veya daha düşük bir fiyata yapılabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, söz konusu bu ilaçların yeni koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanırsa, dünya çapında insanlar için uygun fiyatlı olmalarını sağlamak için ortak bir uluslararası çabaya ihtiyaç duyulacağını savunuyorlar.

Sıtma ilaçları kullanılıyor

Dünya çapında bilim adamları,koronavirüs için birçok potansiyel tedavi üzerinde klinik çalışma sürdürüyor.

Sıtma ve lupus (kelebek hastalığı) ile mücadelede kullanılan klorokin ve hidroksiklorokin gibi bazı bileşenler on yıllardır piyasada bulunuyor.

Liverpool Üniversitesi'nde ilaç fiyatlandırma uzmanı olan Andrew Hill ve meslektaşları, daha önce HIV ve hepatit C'yi tedavi etmek için ilaç maliyetini tahmin etmek için kullandığı bir stratejiyi yeniden incelediler.

Hill, koronavirüse karşı tam bir tedavi süreci için kullanılan tüm bu ilaçların üretiminin çok ucuz olduğunu söylüyor.

Ancak bu ilaçların satışı üretimi kadar ucuz değil. Hill ve meslektaşlarının raporunda ABD'de parti başına 19 dolar civarında perakende satış yapıldığı belirtildi.

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Hill, grubunun değerlendirdiği ilaçların çoğunun patentsiz olduğunu ve bu nedenle üreticilerin ucuza mal ettiklerini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar ile birlikte çalışan eczacı Jessica Burry, koronavirüs tedavilerinin yüksek fiyatlandırılmasının endişe verici olduğunu söyledi. Daha fakir hastalar ve ülkeler için ilaç teminin mümkün olamayacağını söyleyen Burry, "Eğer parası yetmezse hayat kurtarıcı bir ilaç ne işe yarar ki" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, koronavirüsü tedavi amaçlı ilaçların hızlı kullanılabilirliğini, satın alınabilirliğini ve erişilebilirliğini sağlamak için acil önlemler alınması adına dünya kamuoyuna çağrıda bulundu.

WHO, AID gibi h er kuruluş, sırasıyla dünya çapındaki hükümetlerden mali katkı talep ediyor. Bağışlanan paraların daha sonra ihtiyaç duyulan ülkelere ilaç temini için kullanılmasını istiyor.

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