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TÜRKİYE

Sokaklar boşalmayınca yasak geldi: Başka türlü olmazdı

Sokağa çıkma yasağı gece saat 00.00’da sona erdi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre 64 milyon kişiyi ilgilendiren “48 saatlik yasak kararı” 3 Nisan’da 20 yaş altına getirilen kısıtlamaya rağmen sokaktaki hareketlilik azalmayınca alındı. 5 büyükşehirde tam tersine toplu taşımayı kullananların sayısı arttı. Yasak, hafta sonu kalabalığını önlemek için kaçınılmaz oldu.

Burak Doğan Yeni Şafak
Eminönü meydanı
Eminönü meydanı

10 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sorunsuz bir şekilde sona ererken, yasakla ilgili tartışmalar devam ediyor. Hem neden yasağa neden gerek duyulduğu, hem de genelgenin açıklanma zamanı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ancak Yeni Şafak yasak ilanını getiren süreçle ilgili detaylara ulaştı.

HAVA DÜZELDİ İŞLER DEĞİŞTİ

Türkiye’de salgının patlak verdiği ilk günden itibaren ‘evde kalın, kendinizi izole edin’ çağrıları yapıldı. Vatandaşın bu çağrıya nasıl karşılık verdiği, tavsiyeye uyup uymadığı ise ağırlıklı olarak toplu taşıma kullanan insanların sayısı ile ölçüldü. Bu sayının getirilen yasaklara paralel olarak düştüğü gözlendi. Ancak izolasyon konusundaki başarılı grafik havaların ısınması ile birlikte tersine döndü. 3 Nisan’da 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen düşmesi beklenen toplu taşıma kullananların sayısında ciddi bir değişim olmadı. Hatta 5 büyükşehirde tersine yükselişler yaşandı.

DÜŞMESİ GEREKİRKEN ARTTI

  • 2019 yılı nüfus sayımına göre 16 milyona yakın nüfusu olan İstanbul, hareketliliğin merkezi oldu. 2 Mart’ta 2 milyon 747 bin yolcu toplu taşıma araçlarını kullanırken bu sayı ilk korona vakasının görüldüğü 10 Mart’tan sonra düzenli bir şekilde düştü. 3 Nisan tarihinde 421 bine kadar indi. Ancak bu hareketliğini daha da asgariye indirmek için 3 Nisan’da 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı. Bu toplu ulaşım kullananların sayısını daha da aşağı çekti. Günlük yolcu sayısı 4 Nisan’da 296 bin, 5 Nisan’da 179 bine geriledi. Ancak hafta başından itibaren bu sayı yeniden önemli bir yükselişe imza attı. 65 yaş üstü ve 20 yas altına getirilen yasağa rağmen 10 Nisan’da 408 bine kadar yükseldi.

Yasağın 2. gününde yollar boş kaldı
OYNAT 00:59
Yasağın 2. gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş kalan E-5 Avcılar, bağlantı yolları, metrobüs yolları ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.

ANKARA VE İZMİR’DE DE AYNI TABLO

Salgının etkili olduğu Ankara’da da aynı tablo gözlendi. 20 yaş altına yasak getirilmeden önce 3 Nisan’da 221 bin olan yolcu sayısı kısıtlama getirilmesine rağmen yerinde saydı. 10 Nisan’da toplu taşıma kullanan vatandaş sayısı 218 bin olarak rapor edildi. İzmir’de 3 Nisan’da 292 bin kişi olan yolcu hareketliliği 10 Nisan’da sadece 275 bine kadar geriledi.

5 ŞEHİRDE HALK SOKAĞA ÇIKTI

Tüm kısıtlamalara rağmen 25 ildeki yolcu sayısında ciddi bir düşüş yaşanmazken 5 büyükşehirde yolcu hareketliği tam tersine artı. 20 yaş altına yasak getirildikten sonra toplu ulaşım kullananların sayısı bir önceki haftaya göre Erzurum’da yüzde 2.82, Kahramanmaraş’ta yüzde 10.99, Sakarya’da yüzde 5.35, Samsun’da yüzde 4.36, Trabzon’da yüzde 11.44 artış gösterdi. Bu artışta hava sıcaklıklarının yükselmesi de etkili oldu.

Taksim meydanı

BİLİM KURULU DA İSTEDİ

  • Hususi araçlarla şehir içi seyahatin de arttığı gözlemlendi. Meteorolojiden de hafta sonunda hava sıcaklığının artacağı yönünde raporlar gelince izolasyonun daha da gevşeyeceği endişesiyle tedbir alınması gündeme geldi. Bilim Kurulu da benzer tavsiyelerde bulununca sokağa çıkma kararı alındı.

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