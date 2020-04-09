Soma'da iki apartman karantinada: Geniş güvenlik önlemleri alındı

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Ceylan Sokak ve Cuma Mahallesi Cemalettin Çandarlı Caddesi’nde bulunan iki apartmanın Manisa Valiliğince Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereği korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına alındı.

Karantina altına alınan iki apartmanın etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan özel kıyafetlerle apartmana giren sağlık ekipleri ise incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAF 21 Ortaya çıktığı Aralık ayından beri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bugüne dek 1 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşmakla kalmadı, 90 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve milyarlarca insanı eve kapanmaya zorlayarak hayatı tam anlamıyla felç eden koronavirüsle ilgili bugüne pek çok teori ortaya atıldı. Virüsün nasıl ortaya çıktığını anlamak için büyük uğraş veren uzmanlar ve bilim insanlarının Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımladığı araştırma, bu kritik soruyu yanıtlar nitelikte. Koronavirüs salgını dünyanın bir çok yerinde binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarken, insanların doğal yaşamı istismarıyla salgın hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uzmanlar insanların vahşi hayvanlarla avcılık, ticaret veya hayvanların yaşam alanlarını işgal etme yoluyla yakın temasa geçmesinin, yeni salgın hastalıkların yayılması riskini artırdığını söylüyor. Koronavirüsün önce yarasalar ve diğer bazı evcil olmayan hayvanlarda - muhtemelen pangolinde - geliştiği ve bu hayvanın ticaretinin yapılması yoluyla insanlara geçtiği düşünülüyor. Bu konudaki son araştırmayı yapan uzmanlar önce hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla ilgili bütün bilimsel çalışmaları taradılar. Bir sonraki adım olarak ise bu çalışmaların verilerini Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) topladığı, soyu tükenme tehlikesiyle yüz yüze vahşi hayvanlara ilişkin bilgilerle birleştirdiler. İnsan faaliyetleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan vahşi hayvan türlerinin bünyelerinde, insanlara geçebilecek özellikteki virüslerin, başka sebeplerle tehdit altında olan diğer hayvan türlerine kıyasla, en az iki misli daha fazla olduğu ortaya çıktı. Son salgın sürecinde çok çeşitli kuruluşlar insan sağlığına yönelik tehditleri azaltmak için vahşi hayvan ticaretinin önüne geçilmesi çağrıları yaptı. Bilim insanları açıkladı: Koronavirüs salgınına yol açan şey Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini aştı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayımlanan araştırma, 1 buçuk milyondan fazla kişiye ve 90 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınına neyin yol açtığını ortaya koydu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Apartmandan çıkamayan sakinleri, evlerinin balkon ve pencerelerinden meraklı gözlerle olup biteni seyretti. Bazı apartman sakinleri ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı.