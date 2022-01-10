Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Eskişehir zirvede İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.

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