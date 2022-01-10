Koronavirüs Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Eskişehir zirvede
TÜRKİYE

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Eskişehir zirvede

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı
Vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25-31 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

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Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.

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