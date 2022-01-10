Omicron’da kuluçka süresi üç gün

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlhan, vakaların arttığını, hayatını kaybeden kişi sayısının ise düştüğünü belirterek, “Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. Ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor” dedi.

Mustafa Necmi İlhan

PCR YAPTIRIN

İlhan, grip vakalarının da arttığına dikkat çekerek, “Kendini koronavirüs zannedip, grip çıkanlar olduğu gibi kendini grip zannedip, koronavirüs çıkanlar da söz konusu olabiliyor. Vatandaşlarımız için en doğru seçenek şüpheli temasları ve yakınmaları varsa PCR testi yaptırmaları” diye konuştu.

DELTA DA OLABİLİR

Omicron varyantına değinen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi: “Omicron’da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron’da ise 3 gün gibi görünüyor. Ama vatandaşlar, ‘bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim’ diye düşünmemeli. Çünkü Omicron, şu an yaygın görünüyor ama Delta varyantı da tüm dünyada var. Bu yüzden yapılacak en doğru şey; korunmak için aşıları olmak.”