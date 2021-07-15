Koronavirüs Sinovac aşısının Türkiyedeki etkinlik oranı belli oldu
TÜRKİYE

Sinovac aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 çalışmalarının tamamlandığını ve sonuçların dünyaca ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayımlandığını duyurdu. Buna göre, aşının iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olduğu belirlendi.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Çin menşeli Sinovac aşısının Türkiyedeki etkinlik oranı yüzde 83.5
Çin menşeli Sinovac aşısı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac (CoronaVac) aşısının etkinlik oranı belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı palaşımla, tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The Lancet'te yayımlanan Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkemizde 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre, Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı."

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