Sinovac aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı belli oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac (CoronaVac) aşısının etkinlik oranı belli oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı palaşımla, tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The Lancet'te yayımlanan Faz-3 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ülkemizde 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre, Sinovac aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı."

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İKİ DOZ SINOVAC %83,5 ETKİLİ. Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı. pic.twitter.com/VUHtQ59CUg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021

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