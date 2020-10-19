Sigara içilen ortamda koronavirüs iki kat daha hızlı bulaşıyor: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların maskelerini sigara içmek için çıkarmaları, koronavirüsü 2 kat daha hızlı yaydığını ortaya çıkardı. Tütün ürünlerinin tüketildiği ortamlarda sosyal mesafenin en az 4 metreye çıkarılması gerektiğini aktaran uzmanlar, tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini kaybetti.

DHA Prof. Dr. Recep Tekin

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sigara ve nargile üfleme seviyesinin daha fazla olduğunu bu nedenle korona virüsün daha hızlı yayıldığını söyledi.

DUMANDAN KOORNAVİRÜS YAYILABİLİR

Prof. Dr. Tekin, "Koronavirüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için bu tip bir ortamda aslı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının arttığı alanlar, koronavirüs açısından risk oluşturabiliyor. Sigara içilen kapalı ortamlarda pasif içiciler var ise onlar açısından risk oluşturabiliyor. Sonuç itibari ile solunum yoluna temas etmiş dumanın korona virüslü birinin dumanı dışarı üflemesi ile birlikte ortamda diğer kişiler açısından her ne kadar sigara içmeseler de pasif içici durumda olmaları nedeni ile koronavirüs kapabilir.

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Kapalı ortamlarda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz, mümkün olunduğu kadar kapalı ortamlarda bulunulmasın. Sigara içiyorsanız maske kuralı devre dışı kalıyor, kapalı ortamlarda sigara içilmesini tavsiye etmiyoruz, açık alanlarda içiliyorsa mümkün oldukça tek olunması ve yakın mesafede kimsenin olmamasını tavsiye ediyoruz. 1.5 metre maskeli sosyal mesafede güvenli sosyal mesafe diyoruz, sigara veya nargile kullanırken maske kullanmıyorsanız, sosyal mesafeyi artırmamız gerekiyor. Sigara içenlerde üfleme daha fazla olduğu için dumanı çok ileriye üfleyebiliyorlar. Böyle durumlarda sosyal mesafeyi 2 metre daha fazla tutmamız sağlıklı olacak" dedi.