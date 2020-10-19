Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İl genelinde koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 düştü uzmanlar uyardı Rehavete kapılmayın
TÜRKİYE

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 düştü uzmanlar uyardı: Rehavete kapılmayın

İl genelinde koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 düştü uzmanlar uyardı: Rehavete kapılmayın

Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ve ağustos ayında koronavirüs ile ilgili açıkladığı tablolarda, çoğunlukla artış eğilimindeki ilk beş kent arasında yer alan Diyarbakır'da, vaka sayılarında yarıya yakın düşüş yaşanırken uzmanlar ise maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.
Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.

Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kentteki hastanelerde doluluk oranının yüzde 50'lerde olduğunu belirterek, "Bu düşüşle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim" dedi.

Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.

YARI YARIYA YAKIN DÜŞÜŞ VAR

Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ve ağustos ayında koronavirüs ile ilgili açıkladığı tablolarda, çoğunlukla artış eğilimindeki ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, vaka sayılarında yarıya yakın düşüş yaşandı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de uygulanan koronavirüs tedbirlerinin bu düşüşte etkisi olurken, hastanelerde doluluk oranı yüzde 50'lere kadar geriledi.

Türkiye'nin 16 Ekim koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısı uzun zaman sonra artış eğiliminde
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 16 Ekim koronavirüs tablosu: Ağır hasta sayısı uzun zaman sonra artış eğiliminde

Diyarbakır'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.

REHAVET UYARISI

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vatandaşların bu durum karşısında rehavete kapılmaması gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bu sürecin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır bilanço: Koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı

'VAKA SAYILARIMIZ EPEY DÜŞTÜ'

Diyarbakır'da temmuz ve ağustos ayında vaka sayısının çok fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Eylül ayı itibariyle vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibariyle doluluk oranımız yüzde 40- 50'lerde. Vaka sayılarımız epey düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım ki bu kış boyunca da böyle devam eder. Vaka sayılarının düşüşü ile halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim. Burada şunu da söyleyebiliriz; özellikle Covid-19 için alınan önlemler, geçen yıl grip sayısında çok ciddi bir düşüşe yol açtı. Bizim Covid-19 için aldığımız tedbirler, grip sayılarında azalmayı sağladı. Bu da yüz güldürücü bir haber oldu. Bu yıl da işin doğrusu aynı şeyi bekliyoruz. Önceki yıllara göre grip sayısının daha az olacağını temenni ediyoruz."

Koronavirüs Avrupa'nın başkentini korkutuyor: Sokağa çıkma yasağı başladı
DÜNYA
Koronavirüs Avrupa'nın başkentini korkutuyor: Sokağa çıkma yasağı başladı

Uzmanlar maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.
Abone Ol Google News
13 köy daha geri alındı

13 köy daha geri alındı

​Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer.
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Vaka sayılarının yarı yarıya düştüğü il için kritik uyarı.
Yunanistanıkorkutan test

Yunanistan'ı
korkutan test

​Türkiye'nin ardından harekete geçtiler..
Kuvvetli<br>yağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Öğle saatlerinden sonra etkili olacak.
Komutan öldü<br>alay geri çekildi

Komutan öldü
alay geri çekildi

Ermenistan ordusuna bir ağır darbe daha.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

​İstanbul Kartal D-100 karayolunda feci kaza.

Müslümanları<br>hedef gösteriyor

Müslümanları
hedef gösteriyor

Fransa'da Macron yönetimi İslam'a savaş açtı.
Dış patentli senaryolar boşa çıkacak

Dış patentli senaryolar boşa çıkacak

Erdoğan'dan ​AYM üyesinin darbe imalı sözlerine sert tepki.

Parayı veren<br>düdüğü çalıyor

Parayı veren
düdüğü çalıyor

Nuri Albayrak'tan hakemlere sert sözler.
Dünyanın en<br>güçlüsü Kâşif

Dünyanın en
güçlüsü Kâşif

​Sondaj gemilerinin gözü kulağı olacak.
KKTC'de<br>Tatar'ın zaferi

KKTC'de
Tatar'ın zaferi

​'Herkesin cumhurbaşkanı olacağım...'
Bir milyon kişi<br>evine dönecek

Bir milyon kişi
evine dönecek

​Dağlık Karabağ işgalden kurtarılınca...
Kars’taki ‘öz yönetim’ oyunu bozuldu

Kars’taki ‘öz yönetim’ oyunu bozuldu

​Mahkemeler devre dışı bırakılmış.
İki lider görüştü

İki lider görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

'​Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.