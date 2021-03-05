Bakanlık 81 il valiliğine gönderdi: Türkiye geneli denetim yapılacak

Bakanlık, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere, 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda martta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiğine işaret edilen genelgede, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağına değinilen genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "temizlik, maske, mesafe" prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uymanın yanı sıra yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ekiplerin yapacağı çalışmalar haftalık program dahilinde icra edilecek.

Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın "denetim dışı" kalmasına müsaade edilmeyecek, haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.

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Denetim takvimi açıklandı

Yarından itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günleri ise şöyle:

- 6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

- 7 Mart pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

- 8 Mart pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

- 9 Mart salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

- 10 Mart çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı̇ddaa ve milli piyango bayileri.

- 11 Mart perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

- 12 Mart cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Öte yandan pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler de kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde denetlenecek.

OYNAT 00:30 Kaymakam ile eczacılar arasındaki diyalog sosyal medyada tekrar gündem olmuştu: Valilik açıklama yaptı Zonguldak Ereğli'de koronavirüsle mücadele kapsamında Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun 26 Kasım 2020 tarihinde denetim yapmak üzere girdiği bir eczanede 3 çalışanla arasında yaşanan diyalog sosyal medyada paylaşılınca tepki çekmişti.



Çorumluoğlu'nun tutanak tutulacağını söylemesi üzerine eczacılardan biri itiraz etmeye çalışmış ve Kaymakam da 'İtirazlarınızı sonra yaparsınız' diye cevap vermişti. Görüntülerle ilgili Zonguldak Valiliği'nden açıklama yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamada ''Hadise 26 Kasım 2020 tarihli denetimler sırasında gerçekleşmiştir. Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu dinamik denetim modeline geçilen bir sürecin başlangıcında gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp, bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi riski oluşturmaktadır'' denildi.





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Denetimlerde yer alacaklar

Valilerin, vali yardımcılarının, kaymakamların eşlik edeceği denetimlerde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kamu görevlileri, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının personelleri de yer alacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden oluşturulan ekipler de görev yapacak.

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Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katılımına önem verilecek.

Ekipler denetimler sırasında, rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile iş yerlerini kurallara uymaya, sorumlu davranmaya davet edecek.

Denetimlerde, kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra daha önceki genelgelerle getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar takip edilecek.

Yapılacak denetimlerde, "kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğu" anonslarla vatandaşlara duyurulacak.

Denetimler kapsamında yürütülenlere yönelik veriler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına anlık kaydedilecek.

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Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar alınacak.

İçişleri Bakanlığı ilk uygulama sonuçlarını açıkladı

Dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçları belli oldu. 260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ve gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme, iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde 1561 işletme, iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1816 işletme, iş yeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.