Sosyal medyada beğeni rekoru kıran fotoğraf: Yoğun bakım doktoru "Oh be" diyerek paylaştı Koronavirüsle mücadelede vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranları da azalıyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir yoğun bakım doktorunun "Oh be" ifadesiyle paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi 20 Ocak 2021, 13:14 Son Güncelleme: 20 Ocak 2021, 13:30 Diğer