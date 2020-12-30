Koronavirüs Koronavirüs mucizesi 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
TÜRKİYE

Koronavirüs mucizesi: 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Erzurum'da koronavirüse yakalandıktan sonra solunum cihazına bağlı durumda 155 gün yoğun bakımda kalan 60 yaşındaki Muhammet Latif Beyazıt, tedavisinin ardından alkışlarla normal servis odasına alındı.

Haber Merkezi AA
Beyazıt, bir süre daha gözetim altında tutulacak.
Beyazıt, bir süre daha gözetim altında tutulacak.

Erzurum'un Karayazı ilçesinden yaklaşık 5 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirilen Muhammet Latif Beyazıt'ın, burada yapılan test sonucu Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

  • Bir süre enfeksiyon servisinde tedaviye alınan Beyazıt, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

Alkışlarla normal servise alındı

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak 155 gün hayatta kalma mücadelesi veren Beyazıt, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servis odasına alındı.

95 yaşında 20 torunu var: Koronavirüsü yendi
GÜNDEM
95 yaşında 20 torunu var: Koronavirüsü yendi
  • Yapılan tetkiklerde Kovid-19'u yendiği saptanan Beyazıt, bir süre daha gözetim ve yapılacak tedavilerin ardından taburcu edilecek.

96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Koronavirüse direnen en yaşlı ikinci kişi: 103 yaşındaki İranlı kadın hastalığı yendi
KORONAVİRÜS
Koronavirüse direnen en yaşlı ikinci kişi: 103 yaşındaki İranlı kadın hastalığı yendi

12 çocuk, 100'ü aşkın torunu var: Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
GÜNDEM
12 çocuk, 100'ü aşkın torunu var: Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Abone Ol Google News
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Bakan Selçuktan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."
Rusya İHA’ları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor
"Bunlar zehirli dikkat"

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.