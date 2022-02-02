Koronavirüs Tarih açıklandı Beş yaş altına koronavirüs aşısı onaylanabilir
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Tarih açıklandı: Beş yaş altına koronavirüs aşısı onaylanabilir

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı. FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Kovid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

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Haber Merkezi AA
Tarih açıklandı: Beş yaş altına koronavirüs aşısı onaylanabilir
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk Kovid-19' a yakalandı.

  • FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna Kovid-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz Kovid-19 aşısı denemelerine ise devam ediyor.

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