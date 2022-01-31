Koronavirüs Kovid-19 salgınının felaket tellalı Mehmet Ceyhan
TÜRKİYE

Kovid-19 salgınının felaket tellalı: Mehmet Ceyhan

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınının başından beri halka korku salıyor. Kanal kanal dolaşan Ceyhan, her konuda sürekli ‘endişelendiren’ açıklamalarda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası sağlık kuruluşlarının açıklamalarını dahi karalayarak paniğe neden oluyor. Ceyhan artan vakalar sonrası topluma güven verici açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da hedef aldı. Bakan Koca’nın “Virüs eski gücünde değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Tedbirlere uyalım” sözleri sonrası yine felaket tellallığına soyundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid-19 salgınının felaket tellalı: Mehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakaları sonrası “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” açıklamasında bulunarak topluma güven verici bir açıklamada bulundu.

GÜVEN VERİCİ SÖZLERİ KARALADI

Bu sözler koronavirüs salgının başından beri her fırsatta toplumu korku salan açıklamalarda bulunan, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tarafından hedef alındı.

Alanı 'Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları' olan ancak her konuda felaket tellallığına soyunan Ceyhan, Bakan Koca’nın aşılama ile hafif belirtilere dikkat çekerek yaptığı açıklamanın “halka moral vermek için durumun iyi olduğunu söylemek” olduğunu savundu ve yine panik havası oluşturmaya çalıştı.

EKRAN EKRAN KORKU POMPALIYOR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, halkı sadece korku ve paniğe sürükleyen açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Neredeyse çıkmadığı televizyon programı kalmayan, her konuda açıklamada bulunan Ceyhan, sürekli ‘endişelendiren’ söylemlerde bulunuyor. Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere onlarca uluslararası sağlık kuruluşunun açıklamalarını dahi karalıyor. Türkiye’nin salgınla mücadelesini öven uluslararası platformları görmezden geliyor.

SAĞLIK OTORİTELERİ HEDEFİNDE

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Ceyhan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, (CDC) Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi kurumların okulların açık kalması gerektiği önerilerini çürütmek için bu kurumları itibarsızlaştırmaya girişmişti. Pandeminin başından beri bu kuruluşların yanlışlar yaptığını, onların dinlenmemesini söyleyen Ceyhan, uluslararası sağlık otoritelerini karaladı.

İSTANBUL’U VUHAN’A BENZETTİ

Ceyhan, İstanbul’u, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü Çin'in Hubey eyaletinin merkezi Vuhan'a benzetmişti. “İstanbul'dan başka yerlere yayılıyor. Halk arasında İstanbul için 'Türkiye'nin Vuhan'ı' deniyor. İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" demişti.

TURKOVAC DA HEDEFİNDE

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’yi Kovid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri konumuna getiren, etkisi bilimsel çevrelerce de ortaya konulan TURKOVAC’ı da hedefe koydu. Yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili “Çin’in Sinovac aşısına benzerlik gösteriyor, ne kadar etkili olduğunu henüz bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLARDAN SUÇ DUYURUSU

Açıklamaları sosyal medyada da büyük tepki toplayan Ceyhan hakkında, geçtiğimiz aylarda ‘alenen nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle’ suç duyurusunda bulunuldu. Kısa süre sonra Twitter’da da ‘MehmetCeyhanTutuklansın’ etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.

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