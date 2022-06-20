Tayvan’da koronavirüs olan çocuğun tırnakları beyazladı

Tayvan Taichung MetroHarbor Hastanesi’nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kao Chia-huei, çocuğun tırnaklarında oluşan beyazlamanın enfeksiyon sırasında kan damarlarında oluşan küçük kan pıhtılarından kaynakladığını söyledi.
- Kao, 6 yaşındaki çocukta gözlenen olgunun 2 veya 3 ay içinde yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirterek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Covid tırnakları olarak adlandırılan yatay çizgilerin görünümü gibi tırnakta meydana gelen değişiklikler, enfeksiyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor.