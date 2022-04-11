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Dünya Sri Lanka krizin pençesinde Koronavirüs salgınından beter olacak
ASYA

Sri Lanka krizin pençesinde: Koronavirüs salgınından beter olacak

Sri Lanka görülmemiş bir insani kriz ile karşı karşıya. Yetkililer, ülkede ilaç kalmadığını ve bu sebepten çok büyük ölümlerle karşılaşılabileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Sri Lanka krizin pençesinde: Koronavirüs salgınından beter olacak
Sri Lanka

Güney Asya'da bir ada ülkesi olan Sri Lanka, çok kısa bir süre içinde artık acil ameliyatların bile yapılamayacak duruma gelineceği ve yaşanan bu durumun akılalmaz sonuçları olacağı açıklandı.

KORONAVİRÜS SALGININDAN DAHA KÖTÜ

Ekonomik çöküş sebebiyle protestoların devam ettiği ülkede doktorlar artık hayat kurtaracak ve acil durumlarda kullanılması gerekecek ilaçların bile bulunmadığını ve bu durumun yaratacağı sonucun ve ölümlerin korona salgınının yol açtığından bile kötü olacağını söylüyor.

HALK PERİŞAN HALDE

1948 yılındaki bağımsızlık ilanından beri en kötü günlerini geçiren ülkede gıda, petrol ve ilaçlar artık neredeyse tükenme durumuna gelirken uzun süreli enerji kesintilerinin de devreye girmesiyle halk adeta perişan olmuş halde.

  • Sri Lanka Tıp Birliği ülkede hayati önemdeki ilaçlara ve ithal tıbbi ekipmana artık ulaşım olmadığını açıkladı.

ACİL AMELİYATLAR BİLE YAPILAMAYACAK

Öte yandan ülkedeki rutin ameliyatlar geçen ay durdurulmuştu. Buna sebep olarak da anestezi malzemelerinin yokluğu gösterildi. Ancak Sri Lanka Tıp Birliği artık acil yapılması gereken ameliyatların bile gerçekleştirilemeyeceği uyarısını yaptı.

ÖLÜ SAYISI KORONAVİRÜS SALGININI GEÇEBİLİR

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya bir mektup yazarak “Çok zor seçimler yapmak zorunda kaldık. Kimin tedavi alabileceği ve kimin tedavisinin erteleneceğine karar vermek zorunda kaldık. Eğer tedarikler gerçekleşmezse ve hemen ilaç ve malzeme stoklarımız yenilenmezse ölü sayısı koronavirüs salgınını geçecektir” diyen doktorlar durumun ciddiyetini böyle tarif etti.

Ülkenin başkenti Colombo’da Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde toplanan binlerce insan istifa çağrıları yaparak eylemlerini sürdürüyor.
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  • Sri Lanka’da, ekonomik durumun kötüleşmesinden sorumlu tutulan Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifası için protesto gösterileri yapılmaya devam ediyor.

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