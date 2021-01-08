Koronavirüs Tedbirler işe yaradı 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı ikiye düştü
TÜRKİYE

Tedbirler işe yaradı: 20 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı ikiye düştü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde alınan sıkı tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı 2’ye düştü. 20 bin nüfuslu ilçede bugün ise tespit edilmedi.

Haber Merkezi İHA
Şırnaklı vatandaşlar tedbirlere riayet ediyor.
Şırnaklı vatandaşlar tedbirlere riayet ediyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını, 20 bin nüfusu bulunan Beytüşşebap ilçesinde neredeyse tamamen temizlendi. İlçede yapılan son taramalarda sadece 2 kişinin pozitif olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent girişinde yaptıkları kontrollerde maske denetimleri gerçekleştirirken, kaymakamlık ve belediye ekipleri de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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  • 20 bin nüfuslu ilçede vak’a sayısı 2’ye düşerken, bugün yapılan testlerde vakaya rastlanmadı.

"Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor"

Konuya ilişkin konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, çok ağır bir süreçten geçtiklerini söyledi. Başkan Aşan, "Sadece belediye değil sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kaymakamlık, jandarma ve polisimizin aldığı tedbirler doğrultusunda bu başarıyı elde ettik. Görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam ettik. Vatandaşlarımızın tamamı maskeli dolaşıyor ve yasaklar sayesinde bu artışın önüne geçildi. Gerçekten tüm birimlere çok teşekkür ederim. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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  • Trafik polisleri kent girişinde vatandaşlara maske uyarısında bulunurken HES kodu sorgulaması yapıyor.

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