Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmazdan mutasyon açıklaması Tedbirleri artırmak durumundayız
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması: Tedbirleri artırmak durumundayız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bu mutasyonlar kliniğe ne şekilde yansıyacak görmek ve beklemek durumundayız. Şu an için paniğe kapılmamıza gerek yok. Ama boş da veremeyiz bu durumu. Tedbirleri artırmak durumundayız. Biz yine rehavetle panik arasında dengeli bir çizgide, elimizdeki en güçlü araçlar olan; maskemizle, fiziki mesafenin korunmasıyla, temizlikle, kalabalıktan kaçınmayla bu yeni mutasyonla da başa çıkabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden, geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine İngiltere’den yurda girişler geçici bir süreliğine tamamen yasaklandı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19’un mutasyona uğramış hali üzerine konuştu.

  • Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şu an için elde edilen verilerin aşıların bu mutasyondan etkilenmediği yönünde olduğunu ancak insanların yine de tedbirlere daha sıkı sarılması gerektiğini söyledi. Kayıpmaz, İngiltere kaynaklı olduğu düşünülen bu virüsün, yapılan incelemelere göre daha bulaşıcı olduğunu ve Güney Afrika resmi kaynaklarından yapılan açıklamaya göre de mutasyonun gençlerde daha sık görüldüğünü söyledi.

15 kişide mutasyonlu virüs: İngiltere'den girişler durduruldu
KORONAVİRÜS
15 kişide mutasyonlu virüs: İngiltere'den girişler durduruldu

“Hayvan çalışmalarında mRNA aşılarında herhangi bir etkilenmenin söz konusu olmadığı ortaya konmuş durumda”

İngiltere’de, virüsün bu mutasyon geçirmiş hali hakkında incelemelerin hala devam ettiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Aslında İngiltere’de bu genom çalışmalarını yürüten konsorsiyumun raporunda bu açıkça yazmakta. Burada özellikle Kasım ayının ikinci yarısından itibaren, daha önce bu kadar sık rastlanmayan mutasyonların sıklıkla rastlanır olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu bilgi paylaşılırken de şu noktaya dikkat çekildi; şu anda elimizdeki kanıtlar, aşı çalışmalarının bu mutasyonlardan etkilenip etkilenmeyeceğine dair bize bir veri sağlamıyor.

Nitekim önceden yapılmış bazı hayvan çalışmalarına bakıyorsunuz, bu deneysel hayvan çalışmalarında bu mutasyonun olduğu deney hayvanlarında aşı uygulanan; özellikle bu rekombinant tipi aşılarda, yani mRNA aşılarında herhangi bir etkilenme söz konusu olmadığı ortaya konmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

“Bu da aslında virüsün bulaştırıcılığının arttığının bir emaresi olarak kabul ediliyor”

İngiltere’den yapılan açıklamalara göre mutasyon sonrasında Covid-19 virüsünün daha bulaşıcı hale geldiğini belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, “Burada aynı zamanda bu mutasyonların klinikte hastalığın ağırlığı, şiddeti veya öldürücülüğü ile ilgili etkisinin olup olmadığı da bilinmiyor. Yalnızca şu anda elde olan önemli bir bilgi var bu rapor doğrultusunda. Özellikle bu bilgi, Birleşik Krallık’ta kasım ayı içerisinde artan Covid-19 vakalarından sorumlu tutulmuş durumda.

Bu nedir; virüsün diken proteini denilen spike proteininde, özellikle de bu almaca bağlama bölgesi diyerek Türkçeleştirebileceğimiz ‘receptor binding domain’ alanında gerçekleşen bir mutasyon neticesinde insan vücuduna, bu ACE-2 resöpterleri aracılığıyla daha kolay tutunabildiği ve hücre içerisine daha kolay girebildiği teorisine dayanıyor. Bu da aslında virüsün bulaştırıcılığının arttığının bir emaresi olarak kabul ediliyor” diye konuştu.


İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
KORONAVİRÜS
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü

“Bu mutasyon virüsün kişiler arasındaki bulaştırıcılığını artırır yönde bir mutasyon”

Mutasyon sonrasında Sağlık Bakanlığı’nca birçok kararın hızla alındığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Evet bir mutasyon var ve virüste ortaya çıkan bu mutasyon, virüsün kişiler arasındaki, hastalığın kişiler arasındaki bulaştırıcılığını artırır yönde bir mutasyon. Ama şu an da klinikte bunun ne derece etkisi olduğunu elimizdeki veriler uyarınca bilmiyoruz.

Ama biz tedbirleri artırmak durumundayız. Ne gibi; işte ülkemize İngiltere’den, Danimarka’dan Güney Afrika’dan, Hollanda’dan gelen uçuşların durdurulması gibi. Aynı zamanda ülkemize yurt dışından gelmek isteyen kişilerin son 72 saatte PCR testinin yapılmış ve negatif olması zorunluluğu gibi” şeklinde konuştu.

Mutasyon ABD'ye de sıçradı: 20 yaşındaki erkek hastada görüldü
KORONAVİRÜS
Mutasyon ABD'ye de sıçradı: 20 yaşındaki erkek hastada görüldü

“Şu an için paniğe kapılmamıza gerek yok”

Güney Afrika kaynaklarından yapılan açıklamanın virüs mutasyonunun oradaki farklı bir etkisi üzerine olduğunu kaydeden Kayıpmaz, “Güney Afrika’daki sonuçlarda yeni bir bulgu bulduklarını açıkladı, Güney Afrika’nın resmi makamları. Bu mutasyonun gençlerde daha sık görüldüğü ve altta yatan kronik hastalığı olmayan kişilerde daha şiddetli bir hastalık tablosuna yol açabileceğini bildirdiler ama dediğim gibi gerek Güney Afrika’da olsun gerek Birleşik Krallık’taki, İngiltere’deki durum olsun.

Şu anda kliniğe yansıması ile ilgili yorum yapmamız için erken durumlar. Bu mutasyonlar kliniğe ne şekilde yansıyacak görmek ve beklemek durumundayız. Şu an için paniğe kapılmamıza gerek yok. Ama boş da veremeyiz bu durumu. Biz yine rehavetle panik arasında dengeli bir çizgide, elimizdeki en güçlü araçlar olan; maskemizle, fiziki mesafenin korunmasıyla, temizlikle, kalabalıktan kaçınmayla bu yeni mutasyonla da başa çıkabiliriz diye düşünüyorum” dedi.


Koronavirüsün yeni türü yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün yeni türü yayılıyor: Bir ülkeye daha sıçradı

Japonya’da panik artıyor: Mutasyona uğramış virüs 8 kişide görüldü
DÜNYA
Japonya’da panik artıyor: Mutasyona uğramış virüs 8 kişide görüldü

Mutasyon 7. ülkeye de sıçradı: Seyahat geçmişi bulunmayan bir çiftte tespit edildi
DÜNYA
Mutasyon 7. ülkeye de sıçradı: Seyahat geçmişi bulunmayan bir çiftte tespit edildi

Londralılar mutasyona uğramış virüsten kaçıyor: Heathrow Havalimanı kilitlendi
OYNAT 00:52
Londralılar mutasyona uğramış virüsten kaçıyor: Heathrow Havalimanı kilitlendi
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni tip hali, paniğe neden oldu. Binlerce Londralı, şehirden kaçmak için Heathrow Havalimanı'na akın etti. Ancak ülkelerin kapıları kapatması nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemezken, havalimanında uzun kuyruklar oluştu.

Çinli bilim adamları: Koronavirüs defalarca mutasyona uğradı, en ölümcül tür Avrupa'da
OYNAT 00:00
Çinli bilim adamları: Koronavirüs defalarca mutasyona uğradı, en ölümcül tür Avrupa'da
Çin'de koronavirüs ile ilgili yapılan bir çalışmada, salgının defalarca mutasyona uğrayarak 30 farklı türe ayrıldığı ve en ölümcül türün Avrupa'da olduğu açıklandı.


Abone Ol Google News
Eksi 25te oyun

Eksi 25'te oyun

​Bu görüntüler her zaman olmaz: Kimi dans etti, kimi fotoğraf çekildi
Her biri gökten düşmüş gibi

Her biri gökten düşmüş gibi

​Sivas'ta dikkat çeken görüntü: Uzunlukları insan boyunu aşıyor.
Yerli otomobilin fabrikasının yapımı son sürat devam ediyor: 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Milli projede<br>gurur günü

Milli projede
gurur günü

​Dev proje bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
Tedbirleri artırmak durumundayız

Tedbirleri artırmak durumundayız

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan mutasyonlu virüs açıklaması.
Geçmişleri neyse bugünleri de o

Geçmişleri neyse bugünleri de o

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye 'başörtü' tepkisi.

Sıfırın altında<br>30 derece

Sıfırın altında
30 derece

​Hareket halindeki araçların yakıtları bile dondu.
8 saat kuyrukta beklediler

8 saat kuyrukta beklediler

​Taksicilerin taksimetre güncelleme bekleyişi gece de sürdü.

Ankara'da<br>esrarengiz olay

Ankara'da
esrarengiz olay

​Bir binanın garajında üç gencin cesedi bulundu.
Sadece 2 TL için bıçaklandı

Sadece 2 TL için bıçaklandı

​"Parası olmadığını söylese yeterdi..."
İftira ile gündem değiştiriyor

İftira ile gündem değiştiriyor

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'ye tepki.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem korkuttu.
PKK’nın buğday hattı

PKK’nın buğday hattı

Çiftçilerden silah zoruyla düşük fiyata toplamışlardı, satışa çıkardılar.
Rusya anlaşmayı ihlal etti

Rusya anlaşmayı ihlal etti

​'Barış Gücü' olarak konuşlanmıştı, işgal gücüne dönüşüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.