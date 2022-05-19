Koronavirüs Tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı
DÜNYA

Tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli ilaç firması CanSino Biologics'in geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımına onay verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımı onaylandı
Arşiv

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, uzun süren kalite, güvenlik ve etkililik incelemelerinin ardından Convidecia aşısının DSÖ standartlarına uygun bulunduğu bildirildi. Aşının, semptomatik Kovid-19 hastalığına karşı yüzde 64, ağır Kovid-19 hastalığına karşı ise yüzde 92 etkili olduğu kanıtlandı.

Bu kapsamda DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), 18 yaş üstü kişilerin Kovid-19'a karşı Convidecia aşısının 0,5 ml'lik tek doz halinde acil durumlarda uygulanmasını tavsiye etti.

AŞI SAYISI 11'E ÇIKTI

Böylece DSÖ'nün acil durum kullanımı için tavsiye ettiği aşı sayısı 11'e çıktı.

Değiştirilmiş insan adenovirüsünden faydalanılarak geliştirilen Convidecia, Kovid-19 aşısının üçüncü aşama denemeleri Arjantin, Şili, Meksika, Pakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'da 40 bin gönüllü üzerinde tamamlanmıştı.

Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Trabzon'da yapıldı: Böylesi daha önce hiç görülmemişti.
Storylere kısıtlama yolda

Story'lere kısıtlama yolda

​Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber.
PKKya destek kabul edilemez

​Ömer Çelik: İsveç Savunma Bakanı PKK/YPG elebaşı ile online görüştü.

​Türkiye yine imzasını attı: Sıfırdan tasarlanıp üretildi.

Az bilinen farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Üç bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu değerlendirdi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.