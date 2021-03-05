Koronavirüs Tokatta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
TÜRKİYE

Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

Tokat'ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta vaka sayılarında artışı yaşanıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, 1 köy ile 1 belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Erbaa Kaymakamlığı karantinaya ilişkin açıklama yaptı.
Erbaa Kaymakamlığı karantinaya ilişkin açıklama yaptı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde yarın geceden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Erbaa İlçesinin koronavirüs yoğunluk haritası.

10 günlük karantina

Erbaa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 25.02.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Tepekışla köyü ve Karayaka beldesinde 06.03.2021 Cumartesi günü saat 00.01 itibariyle 10 gün süreyle karantina kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bakanlık 81 ile valiliğine gönderdi: Türkiye geneli denetim yapılacak
KORONAVİRÜS
Bakanlık 81 ile valiliğine gönderdi: Türkiye geneli denetim yapılacak

Sivas'a il dışından gelenler 3 gün evden çıkamayacak
GÜNDEM
Sivas'a il dışından gelenler 3 gün evden çıkamayacak
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.