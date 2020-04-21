Koronavirüs Trumpa isyan etti New York ölsün mü diyorsun?
DÜNYA

Trump'a isyan etti: New York ölsün mü diyorsun?

ABD’de can kaybı 40 bini aşarken Trump ile New York şehir yönetimi arasındaki kriz de büyüyor. Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York’u yalnız bırakmakla suçladığı Trump’a, “New York yardıma ihtiyaç duyduğunda sen neredesin? Sayın Başkan New York için, bırakın ölsün, mü diyorsun?” diye sitem etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bill de Blasio
Bill de Blasio

Trump ile New York şehir yönetimi arasında gerilim de her geçen gün artıyor. Son olarak Trump’ı New York’u yalnız bırakmakla suçlayan Belediye Başkanı Bill de Blasio, kente yeterli federal desteğin gelmediğini savundu.

Trump’ın kendisinin de doğup büyüdüğü New York’u korumak için hiçbir şey yapmadığını ve kente yeterli federal desteğin gelmediğini savunan de Bilasio, “New York yardıma ihtiyaç duyduğunda sen neredesin? Dilini mi yuttun? Sayın Başkan, New York’u kurtaracak mısın yoksa New York için bırakın ölsün mü diyorsun?” ifadesini kullandı.

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