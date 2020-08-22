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Koronavirüs Trumptan dikkat çeken suçlama FDAdaki derin devlet aşı çalışmalarını yavaşlatıyor
DÜNYA

Trump'tan "FDA'daki derin devlet aşı çalışmalarını yavaşlatıyor" suçlaması

Trump'tan dikkat çeken suçlama: FDA'daki derin devlet aşı çalışmalarını yavaşlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinde (FDA) "derin devlet" için çalışan bazı kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattığını öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama, Kovid-19 salgınının halen etkisini hissettirdiği ülkede yankı uyandırdı.

Donald Trump, açıklamasında, "FDA'daki derin devlet ya da her kimlerse, aşıların ve tedavi yöntemlerinin insanlarda denenmesini ilaç şirketleri için oldukça zorlaştırıyorlar. Açıkça görülüyor ki (bu çalışmalarla ilgili) yanıtları 3 Kasım'dan sonrasına kadar ertelemeyi umuyorlar." ifadelerini kullandı.

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Derin devlet ifadesiyle ne kastetti?

Aşı çalışmalarının hızlı olması gerektiğini belirten Trump, paylaşımında FDA Direktörü Stephen Hahn'ın Twitter hesabına da atıf yaptı.

Trump'ın "derin devlet" ifadesinden kimleri veya neyi kastettiği tartışmalara yol açarken, ana akım Amerikan medyası Trump'ın sözlerinin "temelsiz" olduğu görüşünde birleşti.

FDA hafta içinde yaptığı açıklamada, aşı çalışmalarıyla ilgili klinik deneyler ve insanlar üzerindeki denemeler konusunda oldukça hassas olduğunu ve tam olarak başarısı ispatlanana kadar hiçbir aşının piyasaya çıkamayacağını belirtmişti.

ABD'de güncel rakamlara göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 179 bini geçerken, vaka sayısı 5 milyon 800 binin üzerine çıktı.

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