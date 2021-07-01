Koronavirüs Turkish Cargo 100 milyon doz koronavirüs aşısı taşıdı
TÜRKİYE

Turkish Cargo 100 milyon doz koronavirüs aşısı taşıdı

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo şirketi olan Turkish Cargo, salgın döneminde 7 farklı türde 100 milyon doz koronavirüs aşısını 35’ten fazla ülkeye ulaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Turkish Cargo 100 milyon doz koronavirüs aşısı taşıdı
Turkish Cargo, 100 milyon doz Kovid-19 aşısını dünyanın birçok ülkesine taşıdı.

Salgın döneminde havacılık sektöründe yaşanan krize rağmen, Turkish Cargo büyümeyi başararak koronavirüs aşı taşımalarında önemli bir rol üstlendi. Şirket, uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla birlikte, üretim merkezlerinden varış noktalarına gerçekleştirdiği 250’den fazla uçuş ile 450 ton değerinde 100 milyon doz koronavirüs aşısını taşıdı.

Hava kargo taşıyıcısı, koronavirüs aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi bir çok noktaya gerçekleştirdiği uçuşlarla ulaştırdı. Özel kargo taşımacılığında deneyime sahip olan marka, 7 farklı türde koronavirüs aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlerde korunaklı bir şekilde taşıdı.

AA

SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Salgın insan sağlığı için benzersiz bir tehdit iken, Turkish Cargo markamız bu tehditle mücadelede önemli bir şanstır. Sahip olduğu uluslararası hava köprüsü sayesinde markamız yüzden fazla ülkeye aşı taşıyabilmekte ve aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için dahi nefes olmaktadır. Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin’den Brezilya’ya, Hindistan’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo 100 Milyon doz taşımaya ulaşarak güvenilirliğini ortaya koymuştur.

Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5’e çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz” dedi.

THY’den 15 ayın rekoru: Güzel günlere daha güçlü uçuyoruz
EKONOMİ
THY’den 15 ayın rekoru: Güzel günlere daha güçlü uçuyoruz

THY zor olanı başardı: Pandemiye rağmen kar elde etti
EKONOMİ
THY zor olanı başardı: Pandemiye rağmen kar elde etti
Abone Ol Google News
Seni çok sevdiğimikanıtlamak istedim

'Seni çok sevdiğimi
kanıtlamak istedim'

​Eşinin ailesini katletti, cezaevinden mektup gönderdi.
250 bin kişide bir görülüyor

250 bin kişide bir görülüyor

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.
Araç sahipleri dikkat: Altından daha pahalı ve çalındığını fark etmeniz iki yılı bulabilir

Avcılar'daki pazarda ilginç anlar

Avcılar'daki pazarda ilginç anlar

Pazarcılar otomobili yolun ortasına taşıdı.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'da polise teslim oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait dosya da bulunuyor.

Ankara Çankaya'da korku dolu gece.
İstanbul<br>için kritik uyarı!

İstanbul
için kritik uyarı!

2021 yılının en sıcak günü yaşanacak.

​İşte madde madde kademeli normalleşme adımları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.