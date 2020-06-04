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Türkiye’den Nijer’e yardım eli: Ümitsizliğin ardında nice ümitler var

Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti. Nijer’e gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözüne hem Türkçe hem de Fransızca yer verildi.

Haber Merkezi İHA
Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.
Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80’nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer’e gönderildi.

Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer’e hareket etti.

Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var”

Nijer’e gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözüne hem Türkçe hem de Fransızca yer verilirken, alta iliştirilmiş olan, “Türkiye’den Nijer halkına sevgilerle” notu ise dikkat çekti.

Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Nijer’e tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

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