Uzman doktordan dikkat çeken uyarı: Psikolojinin Kovid-19’un seyrinde çok büyük bir etkisi var

Elazığ Mediline Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Cihangiroğlu, psikolojinin Kovid-19 üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.



Aşının önemine değinen Uzman Dr. Mustafa Cihangiroğlu, "Kovid-19 hastalığı açısından aşılamanın gerekliliğini tartışmanın bir anlamı yok. Şunu da bilmek lazım; aşılama bizim Kovid-19 virüsüne karşı bir silahımız olmakla birlikte tedbirleri de elden bırakmamız lazım. Aşı, giriş kapısını zorlayan bir düşmanı tutması için arkadan bir destek gibidir. Ama tedbirleri elden bırakırsanız, yüzde 100 koruyuculuk sağlayacaktır, diye bir önlem sayılmaz. Eğer maruziyetiniz fazla olursa korona virüsünü kapmak söz konusu oluyor. Nitekim aşılanıp korona olan hastaları görüyoruz. Korona virüse yakalanan hastaların mutlaka 10 gün içinde rahatsızlığın ilerleyebileceğini düşünerek mutlaka kontrole gitmeleri gerekiyor. Moral bozmamak gerekiyor” diye konuştu.

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Psikolojinin, Kovid-19 hastalığının seyrine etki ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Mustafa Cihangiroğlu, “Son zamanlarda yayınlanmış çalışmalarda da psikolojinin Kovid-19 hastalığının seyrinde çok büyük bir etkisi olduğunu gösterdi. Biz de bunu görüyoruz. Panik olmayan hastalar, kendini daha sakin ve selim bir şekilde tedavinin devamını sağlayan hastalarda durumlarının daha iyiye gittiğini görüyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, tedbir almak, aşımızı olmak, eğer korona olduysak da bir hafta ile 10 gün içinde mutlaka kontrol tahlillerini yaptırmak. Çünkü hastaların tedavilerinin sağlanması, kontrol altında olmalarına ve genel durumlarını iyi hissetmelerine bağlı” şeklinde konuştu.

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İş işten geçmeden önce tedaviye başlamanın hayati önem taşıdığının altını çizen Cihangiroğlu, bu konuda hastaların internet, sosyal medya ya da eş dosttan değil de genel olarak mutlaka rutin kontrol anlamında kendilerini sağlık kuruluşlarına teslim etmelerini önerdi.