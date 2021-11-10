Koronavirüs Bilim insanları duyurdu Aşısızların Covid-19dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla
BİLİMSEL GELİŞMELER

Bilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Dünya genelinde 5 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisine karşı uzmanlar defalarca aşılanmanın önemine vurgu yaptı. Ancak aşı karşıtları asılsız ve yanlış bilgileri yayarak halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Avustralya'dan paylaşılan son veriler ise aşı karşıtlarına net bir cevap niteliğinde. Bilim insanları, aşısızların Covid-19'dan ölme olasılığının, tam aşılılara göre 16 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla
Arşiv

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan bir raporda, aşılanmamış kişilerin yoğun bakım ünitelerine girme veya Covid-19'dan ölme olasılığının 16 kat daha fazla olduğu açıklandı. Yetkililer verilerin, koronavirüse karşı aşılanmanın önemini kanıtladığını söyledi. Raporda, Avustralya’da Delta varyantı salgının başladığı Haziran ayından Ekim ayının başlarına kadar ölen 412 kişiden sadece yüzde 11'inin tam olarak aşılandığı belirtildi. Aşılı ölümlerin yaş ortalaması ise 82’ydi.

  • Bununla birlikte, yoğun bakım ünitelerindeki kişilerin sadece yaklaşık yüzde 3'ü tam olarak aşılıyken, 16 Haziran ile 7 Ekim arasında tespit edilen 61 bin 800 vakanın yüzde 63'ünden fazlasının aşısız olduğu görüldü.

Yeni Güney Galler Sağlık Departmanı’nın baş sorumlusu Kerry Chant, "İki doz aşı olan gençler arasında daha düşük enfeksiyon oranları görüldü ve neredeyse hiç ciddi hastalık yaşanmadı. Bu yaş grubunda aşılanmamış olanlar Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma konusunda daha büyük risk altındaydı” diye konuştu.

CDC'NİN RAPORUYLA ÖRTÜŞTÜ

Raporun bulguları, ayrıca Eylül ayında aşılanmamış kişilerin Covid-19’dan ölme olasılığının tam aşılı olanlara göre 11 kat daha fazla olduğunu söyleyen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilerle örtüştü.

İstanbulda tehlikeli anlar

İstanbul'da tehlikeli anlar

​Beykoz açıklarında iki tekne çarpıştı.
Sağanakve kar uyarısı

Sağanak
ve kar uyarısı

​Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçiyor.
Atatürk istismarcıları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde önemli açıklamalar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.