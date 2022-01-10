Uzmanlar açıkladı: Omicron varyantı nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösteriyor

Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü de Prof. Dr. Tekin, gribal enfeksiyonla benzer belirtiler gösteren Omicron varyantının hem Avrupa'da hem de ülkemizde görüldüğünü ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını söyledi.

Daha kolay ve hızlı yayıldığı için kış mevsimiyle belirtilerin çocuklarda daha sık görüldüğüne işaret eden Tekin, "Çocuklarda halsizlik, ateş, yorgunluk gibi semptomlar görüldüğünde grip, nezlenin yanında Omicron varyantı ya da Kovid-19 olabileceği aklımızda tutulmalıdır. Anne ve babaların bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Özelikle çocuklarda bu tür semptomlar varsa en azından bir test yaptırılması gerekli tedbirlerin alınması için daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Tekin, ebeveynlere aşı hakkı tanımlanan çocuklarına bir an önce aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, bu konuda anne ve babalara büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

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FOTOĞRAF 8 Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.<br><br> Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.<br><br> Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.<br><br> Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı. \"Şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli\"<br><br>Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:<br><br>\"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor.\" Hekimlerin \"Hastalık yoktur hasta vardır\" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu belirtiler varsa dikkat: Koronanın Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor.

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"Aşı hastaneye yatışı, yoğun bakıma geçişi engelliyor"

Tekin, amaçlarının aşıyla hastanın hayatını korumak olduğunu vurgulayarak, "Aşılarını tamamlamalarının çocuklar için koruyuculuğu olacaktır. Bu konuda aileler gerekli hassasiyeti gösterirlerse en azından çocuklara bulaşmasını da engellemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜS Omicron’da kuluçka süresi üç gün

Tekin, "Aşı hastaneye yatışı, yoğun bakıma geçişi engelliyor. Aşı olanlar hastalığı hafif bir şekilde atlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aşı olanların da maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Tekin, ateş, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler varsa test yaptırılmasını önerdiklerini kaydetti.

"Aşılandım, maske takmamam gerekiyor" ya da "ateşim olsa da griptir" diye geçiştirmemek gerektiğine dikkati çeken Tekin, hafife alınması halinde virüsün bulaşmaya devam edeceğini aktardı.

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"Omicron varyantını normal enfeksiyonlardan ayırmak zor"

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Semih Canpolat da Kovid-19'un Omicron varyantına karşı maske, mesafe ve hijyenin önemli olduğunu vurguladı.

Canpolat, "Omicron varyantını normal enfeksiyonlardan ayırmak zor. Omicron varyantı da boğazda ağrı, kaşıntı, kuru öksürük, kas ağrısı, halsizlik ve ateş yapıyor. Çocuklarda bu belirtiler görüldüğünde mutlaka test yaptırılmalı." dedi.

Canpolat, maske ve mesafeye dikkat edilmeyen, kalabalık ve havalandırılmayan ortamlardan özellikle çocukların uzak tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "Beslenmeye, uyku düzenine mutlaka dikkat etmesi lazım." diye konuştu.

"Gribal semptom varsa test yaptırılması" önerisi

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Yolbaş ise Omicron varyantında belirgin olarak vaka sayısının artmaya başladığını belirtti.

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Varyantın Kovid-19 gibi belirtiler gösterdiğini ancak çok ağır seyretmediğini dile getiren Yolbaş, özellikle aşı hakkı tanımlanan çocuklara aşılarının yaptırılması çağrısında bulundu.

Yolbaş, aşının yanı sıra maske, mesafe ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Omicron varyantı çocuklarda gribe çok benzer semptomlar gösteriyor. Anne ve babalar, çocuklarında herhangi bir gribal semptom varsa, mutlaka zaman kaybetmeden test yaptırsınlar ki en az hasarla atlatılsın." şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 14 Geçen hafta, Güney Afrikalı bilim insanlarının, dünyayı uyarmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar Omicron varyantının kökenlerini arıyor. <br><br> 32 MUTASYONA SAHİP<br>Şimdiye kadar, Omicron varyantının başak proteinlerinde, 32 mutasyon bulundu. Bu yüzden uzmanlar, yeni varyantın virüsün diğer türlerine göre hem daha bulaşıcı olacağından hem de aşıların etkisiz hale geleceği konusunda endişe ediyor. GEÇEN YILIN ORTASINDA GÖZLEMLENİP ANİDEN KAYBOLDU<br>Bununla birlikte, Omicron'un bilim insanları tarafından gözlemlenmeden karanlıkta etkili bir şekilde evrimleştiği ve geçen yılın ortasında Alfa ve Delta gibi diğer varyantlardan evrimsel terimlerle ayrıldığı da son günlerde gün ışığına çıktı. Hakim teori, Omicron'un, muhtemelen teşhis edilmemiş AIDS'li, bağışıklığı baskılanmış bir hastada kalıcı bir enfeksiyonda ortaya çıktığı yönünde.. Çünkü bu durum, virüsün hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlamak için çok sayıda mutasyona neden olacak zamana sahip olmasını sağlayabilir.<br><br> Ancak, ABD’nin California eyaletinde ye alan Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kristian Andersen, Omicron olacak corona virüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.<br><br> ÇOK SAYIDAKİ MUTASYONU AÇIKLIYOR<br>Bu teori, Omicron’un neden evrim dalından ayrılıp 2020'nin bir noktasında 'ortadan kaldırıldığını' ve çoğu daha önce hiç görülmemiş çok sayıda olağandışı mutasyonla popülasyona yeniden girdiğini açıklyor. Profesör Andersen’ın bildirdiğine göre Omicron'un varyantı, insanlara geri dönmeden ve 'ters zoonoz' adı verilen bir süreçte diğer insanlara hızla yayılmadan önce, ağır mutasyona uğramış doğasıyla sonuçlanan hayvan konakçıyı enfekte etmek için adapte oldu.<br><br> Andersen, Omicron varyantının zoonik yani hayvan temelli bir kökeni tercih olduğunu; çünkü “bağışıklığı baskılanmış hasta(lar)da bu uzun süre boyunca tespit edilmemiş dolaşımın pek olası görünmediğini söyledi.<br><br> KEMİRGENLERDE DE BULUNDU<br>Diğer taraftan, Omicron varyantına ait birkaç mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de keşfedildi. Profesör Andersen, birçok bilim adamının Omicron'un HIV hastası gibi bağışıklığı baskılanmış bir kişiden geldiği sonucuna varmasına rağmen, aramak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi:<br><br> “Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz. Tüm hipotezleri açık tutalım” değerlendirmesinde bulundu. <br><br> Öte yandan, teori hakkında soru sorulduğunda birçok bilim insanı bağışıklığı baskılanmış hasta teorisini hâlâ desteklediklerini söyledi.<br><br> Doğu Anglia Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Profesör David Livermore, Omicron'un bir süre önce atalarından ayrıldığını kabul ederken, varyantın mutasyona uğramış doğasının kökeninin muhtemelen bağışıklık sistemi baskılanmış bir hasta kaynaklı olduğunu aktardı:<br><br><br>\"Omicron, atalarından çok uzak ve çoklu değişikliklerin alışılmadık bir kombinasyonuna sahip. Örneğin kronik olarak enfekte, bağışıklığı baskılanmış bir hastada, çıkmış oolması daha olasıdır.' Warwick Tıp Okulu'nda virüs uzmanı olan Profesör Lawrence Young ise Omicron ve mutasyonlarını anlamanın çok erken günlerinde olduğumuzu söyledi:<br><br><br>\"Bu insanlar istedikleri kadar modelleme yapabilirler, ancak bunu virüsün biyolojik davranışını tahmin etme girişiminde kullanmak, en iyi ihtimalle çok spekülatif. Bu mutasyon kombinasyonunun bulaşıcılık ve bağışıklıktan kaçınma için gerçekten ne anlama geldiğini tahmin etmek çok zor.\" Omicron varyantının kökenine ilişkin ABD'li profesörden açıklama: Farelerde ortaya çıktı ABD'li profesör Kristian Andersen'e göre, dünya çapında paniğe neden olan Omicron varyantı, kemirgenlerde evrimleşti. Corona virüsün insanlar ve fareler arasında ileri geri atladığını (ters zoonoz) belirten Andersen, Omicron varyantındaki mutasyonlardan bazılarının farelerde de bulunduğunu söyledi. Diğer taraftan bilim insanları, şu anda yaygın olarak varyantın bir hayvandan ziyade bağışıklığı baskılanmış bir AIDS hastasında ortaya çıktığına inanıyor. Ancak, bu durum kanıtlanmadı.

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